Із 1 липня у Раді ЄС головує Фінляндія



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Фінляндія головуватиме в Європейській Раді до кінця поточного року

Фінляндія відсьогодні взяла на себе від Румунії головування в Європейській Раді.

Країна продовжить реалізацію стратегічного порядку денного ЄС, який був відображений у програмі «тріо», - Румунії, Фінляндії та Хорватії, на період у 18 місяців, з 1 січня 2019 року по 30 червня 2020 року, повідомляє Укрінформ.

Фінляндія головуватиме в Європейській Раді до кінця поточного року. Судячи із драматичних подій, пов’язаних зі спробами лідерів держав та урядів країн ЄС визначити кандидатів на ключові посади в Європейських інституціях під час саміту, який розпочався 30 червня за румунського головування і ще не завершився 1 липня вже за головування фінського, наступні шість місяців обіцяють бути непростим та динамічним періодом європейської історії.

З програмою та заходами, що впроваджуватимуться за головування Фінляндії, можна ознайомитися на тематичному сайті.

Серед пріоритетів фінського головування – зміцнення спільних цінностей та верховенства права, підвищення конкурентоспроможності ЄС та соціальних стандартів, зміцнення позицій Євросоюзу як глобального гравця та лідера, зокрема, у вирішенні проблеми кліматичних змін, а також забезпечення всеохоплюючого захисту та безпеки для європейців.

Програма викладає низку «рамкових» тез, які відображають загальну політику Євросоюзу, зокрема, в умовах ускладнення ситуації у світі та її дедалі більшої непередбачуваності. У цьому контексті фінське головування робитиме акцент на зміцненні системи міжнародних відносин, яка має спиратися на міжнародне законодавство та повагу до прав людини.

Фінське головування у своїй програмі визнає виклики, з якими стикається багатополярний світовий устрій та, зокрема, система цінностей Євросоюзу, особливо в умовах, коли одна з країн-членів має намір невдовзі вийти зі складу ЄС.

«Основи європейської інтеграції, такі як мир, безпека, стабільність, демократія та заможність, мають бути захищені. Тільки діючи разом та захищаючи наші спільні цінності ЄС може подолати головні виклики часу, просуваючи добробут та заможність для власних громадян», - йдеться у програмі.