Ринок електричної енергії успішно запустився - віце-прем'єр Кістіон



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Ціна електроенергії для населення з 1 липня 2019 року залишається незмінною - в середньому 1,08 гривень за кіловат

Віце-прем'єр-міністр України, керівник координаційного центру із впровадження нового ринку електроенергії Володимир Кістіон поінформував про успішний старт ключової енергореформи.

«Ринок електричної енергії запустився! Сьогодні відбулися перші торги на ринку «на добу вперед». Вітаю команду ДП «Оператор ринку», НЕК «Укренерго», «Ощадбанк», Андрія Пишного та Ігоря Насалика з вдалим впровадженням важливої для України реформи», - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Володимир Кістіон окремо відзначив, що в новому ринку ціна електроенергії для населення залишиться незмінною.

«Ціна електроенергії для населення з 1 липня 2019 року залишається незмінною - в середньому 1,08 гривень за кіловат», - підкреслив він.

Як повідомляло агентство «Інтерфакс-Україна», на новому біржовому сегменті оптового ринку електричної енергії в неділю відбулися перші торги з продажу на наступну добу Київ.

На торгах продавалися обсяги, необхідні для покриття різниці між законтрактованими за двосторонніми договорами обсягами і прогнозними обсягами споживання протягом наступних після дня торгів діб. Як повідомляється на сайті держпідприємства «Оператор ринку», що відповідає за функціонування РДВ і внутрішньодобового ринку (ВДР), в торговій зоні «Об'єднана енергосистема України» продано 150,895 млн кВт-год за середньозваженою ціною 1594,188 грн за МВт-год.

Як повідомлялося, «Оператор ринку» опублікував граничні ціни (prices cap) з 1 липня у сегментах нової моделі оптового ринку електричної енергії - ринку «на добу вперед» і внутрішньодобового ринку. У період мінімального навантаження (з 00:00 по 08:00 і 23:00 за 24:00) гранична ціна склала 959,12 грн за МВт-год (без ПДВ), в період максимального навантаження (з 08:00 до 23: 00) - 2048,23 грн за МВт (без ПДВ).

Як повідомлялося, в липні 2019 року в Україні заплановано запуск нової моделі оптового електроенергії на виконання закону «Про ринок електроенергії», прийнятого в квітні 2017 року. Передбачається перехід від роботи за моделлю «єдиного покупця» до конкурентного механізму, який передбачає двосторонні договори між виробниками та споживачами, постачальниками, введення балансуючого ринку (де будуть розраховуватися різниця між прогнозним і фактичним обсягом споживання і його вартість), ринку «на добу вперед» і електроенергія на найближчі години).

Введення нового конкурентного ринку електроенергії є частиною міжнародних зобов'язань України щодо імплементації положень Третього енергопакету Євросоюзу.