Лідери ЄС не змогли обрати нового главу Єврокомісії



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Саміт Європейської ради в Брюсселі Фото: Preben Aamann, Twitter

Засідання Європейської ради відновиться після завершення двосторонніх переговорів з лідерами ЄС

Голова Європейської ради Дональд Туск в ніч на 1 липня перервав саміт ради в Брюсселі, на якому лідери країн Євросоюзу мали узгодити кандидатуру нового глави Єврокомісії.

Про це повідомив офіційний представник Дональда Туска Пребен Ааманн у своєму Twitter.

«Європейську раду призупинено його головою. Тепер Туск буде організовувати двосторонні зустрічі з лідерами (країн ЄС). (Засідання) Європейської ради відновиться після завершення двосторонніх переговорів», - написав Ааманн.

#EUCO suspended by @eucopresident. Tusk will now organise bilateral meetings with leaders. #EUCO will resume once bilaterals completed. — Preben Aamann (@PrebenEUspox) 30 червня 2019 р.

Як відомо, наразі посаду глави Єврокомісії займає Жан-Клод Юнкер, проте він не висував свою кандидатуру.

Напередодні видання Reuters повідомило, що нідерландський політик соціал-демократ Франс Тіммерманс ймовірно стане наступним главою Єврокомісії.

Натомість ЗМІ дізналися, що Вишеградська четвірка – Польща, Угорщина, Чехія та Словаччина – домовилася заблокувати обрання президентом Єврокомісії нідерландця Франса Тіммерманса

Раніше лідери Євросоюзу не змогли дійти згоди при виборі нового глави Єврокомісії.

Нового голову Єврокомісії повинні затвердити до осені, процедура проходить в два етапи: кандидата повинні схвалити лідери як мінімум 21 з 28 країн ЄС і підтримати більшість депутатів Європарламенту (376 з 751).