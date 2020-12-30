Із 99% ймовірністю КСУ повідомить, що Зеленський порушив Конституцію – Береза

Відсторонення Тупицького.. 5 січня 2021 року Конституційний суд збирається на спеціальне засідання

Відсторонення Тупицького.. 5 січня 2021 року Конституційний суд збирається на спеціальне засідання

Береза: «Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень»

Президент України Володимир Зеленський потрапив у неприємну ситуацію щодо відсторонення голови Олександра Тупицького з голови Конституційного суду. Про це повідомив ексдепутат Верховної Ради Борислав Береза на своїй сторінці у Facebook.

«Як повідомляє пресслужба КСУ у коментарі щодо указу президента про відсторонення Тупицького, Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив приписи ст. 1, 6, 8, 19, 106, 147, 149, 153 Конституції України», – пише Береза.

Він уточнив, що 5 січня 2021 року Конституційний суд збирається на спеціальне засідання щодо цього Указу президента.

«Із ймовірністю у 99 % КСУ повідомить, що гарант Конституції порушив Конституцію. У когось буде палати. Нагадую, що рішення КСУ є обов’язковими до виконання й оскарженню не підлягає», – додав Береза.

У середу, 30 грудня, Конституційний суд жорстко відповів президенту Володимиру Зеленському на указ про відсторонення голови Олександра Тупицького від посади строком на два місяці.

Нагадаємо, 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького з посади судді Конституційного суду строком на два місяці.

22 грудня ЗМІ вказали на причетність голови КСУ до суддівського шахрайства.

Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.

Олександра Тупицького на посаду голови Конституційного суду лобіювали Портнов і Богдан.