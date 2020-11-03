Голова КСУ Тупицький вважає, що у законі про мову «немає особливих проблем»

Конституційний суд ще не виніс рішення за законом про мову

Закон, який регулює використання української мови як державної, не є проблемним. Але питання викликають положення, пов'язані з національними меншинами.

Про це 3 листопада під час брифінгу заявив голова Конституційного суду Олександр Тупицький.

Він підкреслив, що не має права коментувати можливі рішення щодо конституційності закону про мову, проте вважає, що «там немає особливих проблем».

«Що стосується мови, я як суддя Конституційного суду, якщо я зараз скажу, яке буде рішення або як голосувалося за основу, то я повинен буду написати самовідвід і вийти із справи… Але я скажу одне, щоб люди почули: напевно, важко уявити, що у неконституційний спосіб Конституційний Суд буде проти народу України, а не буде старатися покращити питання національності, культури, мови українського народу. Для розуміння скажу: нема там особливих проблем», - заявив Тупицький.

Він додав, що є питання щодо мовних прав нацменшин, однак, за його словами, парламентарії «краще за нього» знають, що на черзі ухвалення «ще одного закону, який взагалі має врегулювати це питання».

«Чому непокоїться ОПЗЖ? Тому, можливо, що той інший закон, який би врегулював ці питання, чомусь не приймається. Ось і все, що відбувається навколо цього. Але сьогодні будь-яке рішення Конституційного Суду буде перекручене, викривлене і спричинить якийсь ажіотаж», - спрогнозував Тупицький.

У цьому контексті він зауважив, що вчора у ЗМІ вже була публікація щодо буцімто рішення КСУ стосовно конституційності закону про мову і вчора був зламаний сайт КСУ, «щоб ми не реагували на фейкову інформацію».

«Я вчора дзвонив парламентаріям і говорив, що ніяких рішень не планувалося приймати. Суд працював у плановому режимі. По мові уже вчора опублікували, що ми вже прийняли рішення, а воно ще тільки сьогодні стояло у порядку денному», - зазначив Тупицький.

Голова КСУ також поінформував, що сьогодні почалися консультації з іноземними партнерами всередині країни, з парламентаріями, з Офісом президента

«Я сподіваюсь, що ми врегулюємо це (мовне питання. – ред.) дипломатичним шляхом, зробимо свої висновки і надалі… будемо проводити правові міжнародні експертизи», - спрогнозував голова КСУ.

Нагадаємо, сьогодні Конституційний суд України розглядає мовний закон на відповідність Конституції. Ініціатори цього подання зазначають, що закон нібито не відповідає ряду приписів Основного закону, «оскільки спрямований на дискримінацію російської та інших мов національних меншин України».

Також зазначимо, що в Україні виникла конституційна криза після того, як 27 жовтня Конституційний Суд на закритому засіданні визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.