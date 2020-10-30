Голова КСУ Тупицький просить особистої зустрічі з Зеленським

Тупицький каже, що не спілкувався з президентом після скандального рішення КСУ про скасування е-декларування

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький сьогодні під час брифінгу звернувся до президента Володимира Зеленського і голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з пропозицією провести зустріч.

«Ми хочемо поспілкуватися з президентом України. Ми запрошуємо його, у будь-якому форматі, із журналістами, потім - без журналістів. Треба прибрати цей штучний конфлікт. Він нікому не потрібний. Треба оцінювати рішення непоспішно, не читаючи навіть їхнього змісту», - сказав Тупицький.

Він заявив, що у президента «дуже велика влада».

«Я хочу, щоб глава держави зрозумів, що ми разом будуємо країну. Ми зацікавлені, щоб Україна була правовою державою... Я звертаюся до голови Верховної Ради України: нам теж потрібне спілкування. Нам потрібні дозволені законом форми роботи», - заявив голова КСУ.

Крім того, Тупицький повідомив, що не спілкувався з президентом Володимиром Зеленським після скандального рішення КСУ про скасування е-декларування. Він заявив, що спілкувався з президентом лише після того, як був обраний главою КСУ 17 вересня 2019 року.

«У мене по антикорупційному законодавству розмов з президентом не було. Після рішення по 366-й і по іншим я з президентом України не спілкувався», - сказав Тупицький.

Він додав, що зустріч між ним і Зеленським ще повинна була відбутися.

«Суд делегував мене, дав мені завдання зустрітися з главою держави», - повідомив глава КСУ.

Також під час брифінгу Тупицький заявив, що законопроєкт президента Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Раніше Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.

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