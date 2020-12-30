Відсторонення Тупицького. Конституційний суд дав жорстку відповідь президенту (повний текст)

Конституційний суд нагадав президенту, що Основний Закон не наділяє його правом «відсторонення від посади судді Конституційного суду України».

Конституційний суд нагадав президенту, що Основний Закон не наділяє його правом «відсторонення від посади судді Конституційного суду України».

Главу держави звинуватили у порушенні Конституції

Конституційний суд жорстко відповів президенту Володимиру Зеленському на указ про відсторонення голови Олександра Тупицького від посади строком на два місяці. Відповідь опублікована на сайті КСУ.

Зазначається, що указ виданий президентом не на основі Конституції України та не відповідає їй. «Поваження президента України визначаються виключно Основним Законом України. Конституція України не наділяє президента правом «відсторонення від посади судді Конституційного Суду України». Більше того, Конституція України взагалі не передбачає можливості відсторонення судді Конституційного Суду України від посади. На відміну від суддів судів загальної юрисдикції, стосовно яких може бути ухвалено рішення про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя», ─ йдеться у відповіді Конституційного суду.

Також наголошується, що «видавши указ № 607/2020 від 29 грудня 2020 року, президент України вийшов за межі своїх конституційних повноважень та застосував до судді Конституційного Суду України захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до Конституції та законів України не може бути застосовано до суддів Конституційного Суду України».

Наприкінці заяви резюмується, що «суддя Конституційного суду України Олександр Тупицький зобов’язаний продовжувати виконувати свої службові обов’язки відповідно до Конституції України та Закону України «Про Конституційний Суд України», а президент України має негайно скасувати свій указ 607/2020 від 29 грудня 2020 року».

Повний текст відповіді:

Варто зауважити, що відповідь Конституційного суду з’явився на сайті суду, але не вказано, чи підтримують все сказане самі судді, і хто саме з них. Текст підписано лише правовим департаментом секретаріату Конституційного суду України.

Нагадаємо, 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького з посади судді Конституційного суду строком на два місяці.

22 грудня ЗМІ вказали на причетність голови КСУ до суддівського шахрайства.

Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.

Олександра Тупицького на посаду голови Конституційного суду лобіювали Портнов і Богдан.

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