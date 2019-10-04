Із Комісії з питань вищого корпусу державної служби звільняються її члени



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Голова правління громадської організації «Центр політико-правових реформ» Ігор Каліушко

Голова «Центру політико-правових реформ» відмовився брати участь у перезавантаженні влади за новим законом

Один із членів Комісії з питань вищого корпусу державної служби Ігор Каліушко сьогодні заявив, що має намір піти зі складу комісії та не брати участь у перезавантаженні влади згідно із прийнятими поправками в законі про державну службу. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

«Оскільки нова влада почала масово звільняти державних службовців на основі зміненого ними Закону про державну службу, і відповідно оголошувати конкурси, які тепер вже точно скидатимуться на фейк, при цьому проводити їх має старий склад Комісії вищого корпусу державної служби (новий вони мають створити після нового року, коли навантаження великого вже не буде), вирішив що не годиться мені такому неперезавантаженому брати участь у перезавантаженні влади. Тим більше, що нове державне управління, яке запроваджує команда Зе, щось все більше нагадує мені совкові стандарти - ігнорування права, клієнтельські відносини», - написав він.

Каліушко додав, що подав відповідну заяву до Кабміну та опублікував її текст:

«Я, Коліушко Ігор Борисович, голова правління громадської організації «Центр політико-правових реформ», був призначений Урядом в липні 2016 року за результатами конкурсного відбору відповідно до п.8 частини 2 і частини 3 статті 14 Закону України «Про державну службу» до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

Будучи ініціатором створення даного колегіального органу в системі управління державною службою і співавтором у складі робочої групи самого Закону «Про державну службу», я вважав своїм обов’язком докласти максимум зусиль для становлення практики проведення чесних і прозорих конкурсів на вищі посади державної служби.

Звичайно, за три роки функціонування нового Закону «Про державну службу» в Україні ще не збудовано досконалий апарат системи органів виконавчої влади, але дуже багато для цього було зроблено і, принаймні, точно досягнуто значного прогресу порівняно зі станом, який був до ухвалення цього Закону. Цього року на основі узагальнення досвіду проведення конкурсів і реалізації Закону загалом, були підготовлені пропозиції подальшого вдосконалення правового регулювання в цій сфері. Проте ваша політична сила «Слуга народу» зігнорувала більшість цих пропозицій і зразу ж після виборів почала декларувати намір якнайшвидше звільнити величезну кількість державних службовців, не вникаючи в якість їхньої роботи, не формулюючи підстав і причин їхнього звільнення.

Для цього в перші тижні роботи Верховної Ради 9-ого скликання був ухвалений Закон України з дивною назвою – «Про внесення змін до деяких законів щодо перезавантаження влади», яким фактично виключені із Закону «Про державну службу» всі механізми захисту державних службовців від безпідставних звільнень, а стосовно посад категорії «А» запроваджене політичне звільнення, навіть без випробувального строку, впродовж якого новий керівник зміг би оцінити професійність державного службовця на посаді вищої категорії, відповідність займаній посаді. Цим самим заперечений ключовий принцип стабільності в функціонуванні державної служби, хоч відповідний пункт 10 статті 4 і не виключений із Закону, і, навіть, не змінений.

Суттєво змінені правила проведення конкурсів, особливо на посади категорії «А». За результатом конкурсу має бути подано до 5 кандидатур. І навіть поправка про обов’язок суб’єкта призначення вибрати одного з п’яти хоча б за результатами проведення співбесіди з усіма поданими кандидатурами була відхилена народними депутатами. І якщо раніше, щоб перемогти на конкурсі кандидат, якого хочуть призначити політики, мусив серйозно підготуватися, щоб виглядати, принаймні, не слабшим від своїх конкурентів (і в цьому вже був великий позитив у доборі на вищі посади). То тепер треба лише попасти в п’ятірку… Далі все залежатиме від знайомств, протекції…

Змінено також склад і повноваження Комісії з питань вищого корпусу державної служби. Проте перехідними положеннями встановлено, що теперішній склад Комісії має працювати до кінця року, а значить проводити щотижня десятки конкурсів, бо приблизно стільки звільнень ви проводите на кожному засіданні Уряду. Хоч ці конкурси і будуть уже за новими правилами, але вони не менш трудомісткі. Отже більшість конкурсів для «перезавантаження влади» має виконати «недоперезавантажена Комісія». А лише з нового року Ви плануєте затвердити новий склад Комісії.

Таким чином, у мене сьогодні немає ніякої мотивації продовжувати роботу у Комісії, немає аргументів переконувати громадськість у важливості конкурсів на вищі посади в державній службі, добиватися їх прозорості та неупередженості, адже тепер призначення на посади лише в незначній мірі залежатиме від цих конкурсів.

Тому, даним листом відповідно до п. 1 частини 5 статті 14 Закону України «Про державну службу» заявляю про припинення повноважень члена Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

Прошу розглянути і задовільнити», - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 19 вересня Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект «Про внесення змін до деяких законів України» про перезавантаження влади №1066, який передбачає введення державної служби за контрактом.