Центрвиборчком обрав нового главу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новим головою ЦВК став Олег Діденко

Сьогодні відбулося перше засідання Центральної виборчої комісії в новому складі

Новим главою Центральної виборчої комісії, як і прогнозував Главком, став Олег Діденко.

Його кандидатуру підтримали 16 членів Центрвиборчкому.

Зазначимо, сьогодні відбулося перше засідання Центральної виборчої комісії в новому складі. Під час засідання планується обрати також заступників глави ЦВК і секретар.

Нагадаємо, сьогодні, 4 жовтня, Верховна Рада призначила новий склад Центральної виборчої комісії. Майже одноголосно депутати проголосували за кожного члена нового складу Центрвиборчкому. Після призначення члени комісії прийняли присягу перед парламентом.

Як повідомлялось, у п'ятницю Рада призначила новий склад ЦВК із 17 членів. 12 із них було запропоновано фракцією «Слуга народу», 2 - «Опозиційною платформою - За життя» і по одному - «Європейською солідарністю», «Всеукраїнським об'єднанням «Батьківщина» і «Голосом».

Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії.

Із відповідним поданням до парламенту звернувся президент Володимир Зеленський. Як причину такого рішення він назвав «необ’єктивність» та «бездіяльність» ЦВК.

У Центральній виборчій комісії, за розпуск якої 13 вересня проголосувала Верховна Рада, вважають рішення парламенту політичним і немотивованим, але сенсу його оскаржувати не бачать.

Читайте також: