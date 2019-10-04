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    Центрвиборчком обрав нового главу

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    Новим головою ЦВК став Олег Діденко - Центрвиборчком обрав нового главу
    Новим головою ЦВК став Олег Діденко

    Сьогодні відбулося перше засідання Центральної виборчої комісії в новому складі

    Новим главою Центральної виборчої комісії, як і прогнозував Главком, став Олег Діденко.

    Його кандидатуру підтримали 16 членів Центрвиборчкому.

    Зазначимо, сьогодні відбулося перше засідання Центральної виборчої комісії в новому складі. Під час засідання планується обрати також заступників глави ЦВК і секретар.

    Нагадаємо, сьогодні, 4 жовтня, Верховна Рада призначила новий склад Центральної виборчої комісії. Майже одноголосно депутати проголосували за кожного члена нового складу Центрвиборчкому. Після призначення члени комісії прийняли присягу перед парламентом. 

    Як повідомлялось, у п'ятницю Рада призначила новий склад ЦВК із 17 членів. 12 із них було запропоновано фракцією «Слуга народу», 2 - «Опозиційною платформою - За життя» і по одному - «Європейською солідарністю», «Всеукраїнським об'єднанням «Батьківщина» і «Голосом».

    Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії.

    Із відповідним поданням до парламенту звернувся президент Володимир Зеленський. Як причину такого рішення він назвав «необ’єктивність» та «бездіяльність» ЦВК.

    У Центральній виборчій комісії, за розпуск якої 13 вересня проголосувала Верховна Рада, вважають рішення парламенту політичним і немотивованим, але сенсу його оскаржувати не бачать.

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