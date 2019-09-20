Із вікна офісу Facebook викинувся чоловік



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У штаб-квартирі Facebook наклав на себе руки чоловік

Співробітник компанії наклав на себе руки, вистрибнувши з четвертого поверху будівлі в місті Менло-Парк

У будівлі американської компанії Facebook у місті Менло-Парк (штат Каліфорнія) наклав на себе руки чоловік. Про це 19 вересня повідомили в місцевій поліції.

Зазначається, що приблизно об 11.30 (21.30 за київським часом) четверга в управління поліції Менло-Парку надійшла інформація про те, що чоловік вистрибнув з четвертого поверху будівлі.

Поліцейські та пожежники виїхали на місце події, виявивши потерпілого без свідомості. Йому надали першу медичну допомогу, однак у підсумку чоловік помер.

За словами правоохоронців, мова йде про самогубство. Ім'я загиблого не розголошується.

За даними CNBС, у Facebook підтвердили смерть співробітника.

Нагадаємо, що штаб-квартира і головний офіс Facebook розташовані в Менло-Парку. Компанія є однією з провідних соцмереж у світі. Згідно з останніми оцінками, її сукупна щомісячна аудиторія перевищує 2,4 мільярда користувачів.