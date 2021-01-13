«Європейська солідарність» пропонує 7 млрд грн з Офісу Зеленського та силовиків спрямувати на субсидії

У держбюджеті-2021 на виплату субсидій передбачено 36,6 млрд грн, що майже на 600 млн грн менше, ніж було у 2020 році

Партія подала законопроєкт до парламенту

Депутати з фракції «Європейська солідарність» подали законопроєкт, яким пропонують збільшити витрати на субсидії на 7 мільярдів гривень. Кошти Держбюджету пропонується перерозподілити з видатків, передбачених на забезпечення діяльності президента України та Офісу президента України, а також Офісу генерального прокурора, Національної поліції, ДФС України, ДПС України, ДБР та СБУ.

«У Державному бюджеті на 2021 рік на виплату субсидій передбачено 36,6 млрд грн, що майже на 600 млн грн менше, ніж було у Державному бюджеті на 2020 рік. Проте вже після ухвалення Верховною Радою України Державного бюджету на 2021 рік були прийняті рішення про підвищення цін на газ, тарифів на послуги розподілення газу, тарифів на тепло, на електроенергію, на холодну воду», – йдеться у пояснювальній записці.

У «Європейській солідарності» наголошують, що запланований рівень обсягу видатків на виплату субсидій у 2021 року є недостатнім, в першу чергу через значене зростання цін на житлово-комунальні послуги.

Як нагадують у партії, рік тому Зеленський пообіцяв зменшити тарифи вдвічі, натомість їх підвищив. В той же час уряд Зеленського скоротив видатки на субсидії, які є дієвим механізмом соціального захисту незаможних громадян від ринкових тарифів. Видатки на субсидії можуть падати лише у двох випадках: або при зниженні цін на енергоносії, або при зростанні доходів громадян. У Зеленського все з точністю до навпаки – заявили у «ЄС».

У «Європейській солідарності» також нагадали, що дуже складна тарифна реформа 2014-17 років, яку впроваджували уряди Яценюка та Гройсмана, була частиною боротьби за енергетичну незалежність від Росії, а Україна важкою ціною «зіскочила» з російської газової голки.

Не виключено, що невмотивоване підвищення ціни на газ є частиною багатоходівки, в якій російська агентура спробує повернути Україну в енергетичну кабалу до Москви – застерігають у партії.