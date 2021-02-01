Кабмін вніс електроенергію до списку соціально значущих товарів

Уряд дозволив держрегулювання ціни на електроенергію

Кабінет міністрів України дозволив державне регулювання ціни на електроенергію. Задля цього Кабмін вніс електроенергію до списку соціально значимих товарів.

Про це йдеться у постанові Кабміну № 64 від 1 лютого 2021 року.

Цим документом уряд вніс зміни до постанови Кабміну № 341 від 22 квітня 2020 року.

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«Перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість, затверджений постановою КМУ від 22 квітня 2020 р. № 341 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 39, ст. 1273), доповнити абзацом такого змісту: електрична енергія», - йдеться в тексті постанови.

Нагадаємо, до цього Кабмін вніс до списку соціально значимих товарів природній газ, щоб в ручному режимі врегулювати тариф на газ для населення. Уряд тимчасово встановив граничну межу ціни на газ для населення на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Також Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету на 2021 рік щодо виплати субсидій через подорожчання електроенергії. Зміни передбачають відкриття нової бюджетної програми Міністерству соціальної політики України у сумі 1,4 млрд гривень. Відповідний закон був ухвалений 29 січня (законопроект №4672). Кошти на нову програму виділили з передбачених видатків загального фонду держбюджету на субсидії (36,6 млрд гривень).