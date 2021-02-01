Компенсація за електроопалення: уряд визначив, хто її отримає

Компенсації отримуватимуть понад 600 тисяч українських сімей

Кабінет міністрів України ухвалив порядок нарахування компенсації для людей, які у своїх домівках використовують електричне опалення.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Так, компенсації будуть виплачувати людям, домівки яких обладнані електроопалювальними установками й у яких будинки не газифіковані або не мають централізованого теплопостачання. Також компенсації виплачуватимуть багатодітним, прийомним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу.

Водночас кошти нараховуватимуть автоматично (на особові рахунки споживачів). Жодних довідок чи заяв писати не треба.

Шмигаль зазначив, що компенсацію за використання електроопалення отримуватимуть понад 600 тисяч українських родин. Держава виділить на такий вид компенсацій 1,4 мільярда гривень.

Нагадаємо, з 1 січня Кабмін запровадив єдиний фіксований тариф на електроенергію для побутових споживачів у розмірі 1,68 грн/кВт-год (із ПДВ) на період до 31 березня із перспективою подальшого зростання.

Тим самим уряд скасував пільговий тариф для населення у 90 копійок за кВт-год за перші 100 кВт-год і 3000 кВт-год місячного споживання.

1 лютого Кабмін вніс електроенергію до списку соціально значущих товарів.

До цього Кабмін вніс до списку соціально значимих товарів природній газ, щоб в ручному режимі врегулювати тариф на газ для населення. Уряд тимчасово встановив граничну межу ціни на газ для населення на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Також Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету на 2021 рік щодо виплати субсидій через подорожчання електроенергії. Зміни передбачають відкриття нової бюджетної програми Міністерству соціальної політики України у сумі 1,4 млрд гривень. Відповідний закон був ухвалений 29 січня (законопроект №4672). Кошти на нову програму виділили з передбачених видатків загального фонду держбюджету на субсидії (36,6 млрд гривень).

Читайте також: