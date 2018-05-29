Ізраїль хоче обмежити доступ Туреччини до модернізації F-35

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Літак F-35 Lightning II

Тель-Авів хоче зберегти якісне домінування в регіоні

США і Ізраїль проводять переговори щодо постачань в Туреччину літаків F-35 Lightning II. Про це повідомляє ізраїльське видання Haaretz.

По суті Тель-Авів хотів би бути єдиною державою в регіоні, яка має на озброєнні даний літак 5 покоління, зберігши якісне домінування над потенційними супротивниками. Всього Туреччина мала б отримати до 100 літаків F-35 Lightning II.

При цьому Ізраїль цікавить, щоб Анкара не отримала програмне забезпечення, яке покращує аеродинамічні властивості винищувача 5 покоління. Тель-Авів планує отримати дане програмне забезпечення вже в липні 2018 року.