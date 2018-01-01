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    Ізраїль завдав авіударів по сектору Газа у відповідь на підрив військових

    ВПС розбомбили нелегальний тунель на ізраїльську територію та об'єкти ХАМАСУ з виробництва та зберігання зброї
    Авіація Ізраїлю завдала удару по південній частині сектора Газа у відповідь на підрив чотирьох солдатів ЦАХАЛ через вибух саморобної бомби. Про це йдеться в повідомленні ізраїльського Міністерства оборони. У Міноборони Ізраїлю зазначають, що ВПС завдали ударів по військових об'єктах угруповання ХАМАС, по нелегальному тунелю на
    • Сьогодні, 05:45
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    ВПС розбомбили нелегальний тунель на ізраїльську територію та об'єкти ХАМАСУ з виробництва та зберігання зброї

    Авіація Ізраїлю завдала удару по південній частині сектора Газа у відповідь на підрив чотирьох солдатів ЦАХАЛ через вибух саморобної бомби.

    Про це йдеться в повідомленні ізраїльського Міністерства оборони.

    У Міноборони Ізраїлю зазначають, що ВПС завдали ударів по військових об'єктах угруповання ХАМАС, по нелегальному тунелю на ізраїльську територію, а також об'єктах із виробництва та зберігання зброї в південній частині сектора Газа.

    "ЦАХАЛ має намір гарантувати безпеку громадян Ізраїлю і робитиме це всіма наявними в його розпорядженні силами", - йдеться в заяві оборонного відомства.

    Зазначимо, авіаудар був вчинений у відповідь на підрив 17 лютого ізраїльських солдатів біля паркану, що огороджує південний периметр сектора Газа.

    Саморобний вибуховий пристрій, як припускають, встановили під час сутичок 16 лютого, прикріпивши до прапора; було поранено чотирьох ізраїльських військовослужбовців.

    Ізраїль Міноборони
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