  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У світі на Covid-19 хворіє майже 22,4 мільйона людей

    • Розсилка
    Лідером за кількість виявлених інфікованих залишаються США - У світі на Covid-19 хворіє майже 22,4 мільйона людей
    Лідером за кількість виявлених інфікованих залишаються США

    За тиждень у світі інфікувалося понад мільйон осіб

    У світі кількість людей з підтвердженим коронавірусом зросла до 22,4 мільйона. З них 14,3 млн людей уже одужали, а 787 тисячі — померли від ускладнень.

    Про це свідчать дані з карти Університету Джонса Гопкінса.

    medium_05

    Ще тиждень тому коронавірусне захворювання у світі підтвердили у 21 млн людей. Тобто протягом тижня у світі захворіло щонайменше мільйон людей. 

    Лідером за кількість виявлених інфікованих залишаються США. Там Covid-19 підтвердили у 5,5 млн людей, померли — 173 тисячі людей.

    Також до п'ятірки потрапили Бразилія, Індія, Росія (яка наближається до 1 млн інфікованих) та Південна Африка.

    У Китаї, звідки почалася епідемія, Covid-19 виявили у 89 527 людей. Одужали 83 тисячі пацієнтів, а померли — 4 706. Натомість за підрахунками ресурсу Worldometers, у Китаї 84 895 інфікованих та 4 634 померлих від коронавірусу.

    До слова, за добу 18 серпня в Україні було зафіксовано новий антирекорд за кількістю нових випадків зараження, захворіли 1 967 осіб.

    Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом минулої доби зафіксували у Харківській області – 247

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      96403
    • Одужали
      49737
    • Хворіють
      44522
    • Померли
      2144

    Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що робити тим людям, які не вірять в існування коронавірусної хвороби. 

    Він висловив переконання, що людина не вірить в захворювання до того, поки сама особисто або хтось із її родичів не потрапляє до медустанови.

    «Я всім, хто не вірить, рекомендую поїхати і поспілкуватися з медиками, які одними з перших в інфекційних лікарнях Чернівецької області, Львівської почали працювати з хворими на коронавірусну хворобу», – підкреслив заступник глави МОЗ.

     

    хвороби епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ