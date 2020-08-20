У світі на Covid-19 хворіє майже 22,4 мільйона людей



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Лідером за кількість виявлених інфікованих залишаються США

За тиждень у світі інфікувалося понад мільйон осіб

У світі кількість людей з підтвердженим коронавірусом зросла до 22,4 мільйона. З них 14,3 млн людей уже одужали, а 787 тисячі — померли від ускладнень.

Про це свідчать дані з карти Університету Джонса Гопкінса.

Ще тиждень тому коронавірусне захворювання у світі підтвердили у 21 млн людей. Тобто протягом тижня у світі захворіло щонайменше мільйон людей.

Лідером за кількість виявлених інфікованих залишаються США. Там Covid-19 підтвердили у 5,5 млн людей, померли — 173 тисячі людей.

Також до п'ятірки потрапили Бразилія, Індія, Росія (яка наближається до 1 млн інфікованих) та Південна Африка.

У Китаї, звідки почалася епідемія, Covid-19 виявили у 89 527 людей. Одужали 83 тисячі пацієнтів, а померли — 4 706. Натомість за підрахунками ресурсу Worldometers, у Китаї 84 895 інфікованих та 4 634 померлих від коронавірусу.

До слова, за добу 18 серпня в Україні було зафіксовано новий антирекорд за кількістю нових випадків зараження, захворіли 1 967 осіб.

Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом минулої доби зафіксували у Харківській області – 247.

Коронавірус в Україні

Всього 96403

Одужали 49737

Хворіють 44522

Померли 2144

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Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що робити тим людям, які не вірять в існування коронавірусної хвороби.

Він висловив переконання, що людина не вірить в захворювання до того, поки сама особисто або хтось із її родичів не потрапляє до медустанови.

«Я всім, хто не вірить, рекомендую поїхати і поспілкуватися з медиками, які одними з перших в інфекційних лікарнях Чернівецької області, Львівської почали працювати з хворими на коронавірусну хворобу», – підкреслив заступник глави МОЗ.