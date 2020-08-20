У світі на Covid-19 хворіє майже 22,4 мільйона людей
За тиждень у світі інфікувалося понад мільйон осіб
У світі кількість людей з підтвердженим коронавірусом зросла до 22,4 мільйона. З них 14,3 млн людей уже одужали, а 787 тисячі — померли від ускладнень.
Про це свідчать дані з карти Університету Джонса Гопкінса.
Ще тиждень тому коронавірусне захворювання у світі підтвердили у 21 млн людей. Тобто протягом тижня у світі захворіло щонайменше мільйон людей.
Лідером за кількість виявлених інфікованих залишаються США. Там Covid-19 підтвердили у 5,5 млн людей, померли — 173 тисячі людей.
Також до п'ятірки потрапили Бразилія, Індія, Росія (яка наближається до 1 млн інфікованих) та Південна Африка.
У Китаї, звідки почалася епідемія, Covid-19 виявили у 89 527 людей. Одужали 83 тисячі пацієнтів, а померли — 4 706. Натомість за підрахунками ресурсу Worldometers, у Китаї 84 895 інфікованих та 4 634 померлих від коронавірусу.
До слова, за добу 18 серпня в Україні було зафіксовано новий антирекорд за кількістю нових випадків зараження, захворіли 1 967 осіб.
Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом минулої доби зафіксували у Харківській області – 247.
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Всього96403
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Одужали49737
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Хворіють44522
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Померли2144
Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що робити тим людям, які не вірять в існування коронавірусної хвороби.
Він висловив переконання, що людина не вірить в захворювання до того, поки сама особисто або хтось із її родичів не потрапляє до медустанови.
«Я всім, хто не вірить, рекомендую поїхати і поспілкуватися з медиками, які одними з перших в інфекційних лікарнях Чернівецької області, Львівської почали працювати з хворими на коронавірусну хворобу», – підкреслив заступник глави МОЗ.