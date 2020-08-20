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    З 1 вересня Єгипет вимагатиме від туристів тест на коронавірус

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    Єгипет посилив контроль для приїжджих на територію країни - З 1 вересня Єгипет вимагатиме від туристів тест на коронавірус
    Єгипет посилив контроль для приїжджих на територію країни

    Туристи повинні будуть показати на кордоні документ, що підтверджує їх негативний ПЛР-тест на коронавірус

    Влада Єгипту з 1 вересня вимагатиме від усіх мандрівників негативні результати ПЛР-тесту на коронавірус.

    Про це ahramonline заявив прем’єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі.

    «Ми прагнемо зберегти здоров'я тих, хто приїжджає до країни, та єгипетських громадян. Тому ми погодилися, що будь-який мандрівник, який прибуває в країну, повинен пройти тестування», - сказав він.

    Отже, відповідне рішення набуває чинності вже від 1 вересня.

    Туристи повинні будуть показати на кордоні документ, що підтверджує їх негативний ПЛР-тест на коронавірус. Сам тест має бути зроблений не пізніше, ніж за 72 години до в’їзду.

    За даними місцевого Міністерства туризму, з початку пом’якшення карантину 1 липня туристичні зони Шарм-ель-Шейха й Хургади вже відвідали понад 100 тисяч туристів, серед яких і українці.

    Раніше влада Єгипту зобов’язувала усіх мандрівників, що в'їжджають до Єгипту сухопутними, морськими чи повітряними шляхами, мати при собі документ, який підтверджує, що їх ПЛР-тест на коронавірус негативний. Однак, правило не поширювалося на іноземців, які прибували в туристичні зони Шарм-ель-Шейха, Хургади, Таби, Марса-Алама і Мерса-Матрух. При цьому, якщо туристи хотіли виїхати за межі курортів, їм не дозволялося це зробити без наявності негативних ПЛР-тестів.

    Єгипет туризм аналізи коронавірус
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