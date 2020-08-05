Ізраїль просить Україну заборонити паломникам-хасидам відвідувати Умань



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Традиційно, для святкування Рош га-Шана близько 30 тисяч хасидів з усього світу щороку приїздять до святині в Умані

В Ізраїлі вважають, що присутність 30 тисяч осіб на маленькій території призведе до хвилі заражень коронавірусом

Владі України слід заборонити паломникам-хасидам відвідувати Умань цього року задля святкування Рош га-Шана.

Таку заяву зробило міністерство охорони здоров'я Ізраїлю у зв'язку з побоюваннями щодо поширення коронавірусу, повідомляє видання Newsru.co.il.

«Присутність 30 тисяч людей на маленькій території призведе до хвилі заражень коронавірусом», – наголосив директор відділу міжнародних відносин ізраїльського МОЗ, доктор Ашер Шульман.

На його думку, уникнути нової хвилі коронавірусу можна лише за допомогою заборони, яка повинна походити від української влади.

Нагадаємо, у липні прем'єр Денис Шмигаль ще не визначився, чи пускати цього року хасидів в Україну.

Як відомо, Рош га-Шана – це свято нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Уже традиційно, для святкування близько 30 тисяч хасидів з усього світу щороку приїздять до святині в Умані.

Раніше повідомлялося, що Україна заборонить паломництво хасидів до Умані цього року. Учасники наради у МОЗ дійшли висновку, що в умовах пандемії коронавірусу святкування в традиційному форматі цього року є неможливим.

Також міський голова Умані Олександр Цебрий виступив проти приїзду паломників на святкування іудейського свята Рош ха-Шана в 2020 році.