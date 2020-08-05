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    Політика

    Ізраїль просить Україну заборонити паломникам-хасидам відвідувати Умань

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    Традиційно, для святкування Рош га-Шана близько 30 тисяч хасидів з усього світу щороку приїздять до святині в Умані - Ізраїль просить Україну заборонити паломникам-хасидам відвідувати Умань
    Традиційно, для святкування Рош га-Шана близько 30 тисяч хасидів з усього світу щороку приїздять до святині в Умані

    В Ізраїлі вважають, що присутність 30 тисяч осіб на маленькій території призведе до хвилі заражень коронавірусом

    Владі України слід заборонити паломникам-хасидам відвідувати Умань цього року задля святкування Рош га-Шана. 

    Таку заяву зробило міністерство охорони здоров'я Ізраїлю у зв'язку з побоюваннями щодо поширення коронавірусу, повідомляє видання Newsru.co.il.

    «Присутність 30 тисяч людей на маленькій території призведе до хвилі заражень коронавірусом», – наголосив директор відділу міжнародних відносин ізраїльського МОЗ, доктор Ашер Шульман.

    На його думку, уникнути нової хвилі коронавірусу можна лише за допомогою заборони, яка повинна походити від української влади.

    Нагадаємо, у липні прем'єр Денис Шмигаль ще не визначився, чи пускати цього року хасидів в Україну.

    Як відомо, Рош га-Шана – це свято нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Уже традиційно, для святкування близько 30 тисяч хасидів з усього світу щороку приїздять до святині в Умані.

    Раніше повідомлялося, що Україна заборонить паломництво хасидів до Умані цього року. Учасники наради у МОЗ дійшли висновку, що в умовах пандемії коронавірусу святкування в традиційному форматі цього року є неможливим.

    Також міський голова Умані Олександр Цебрий виступив проти приїзду паломників на святкування іудейського свята Рош ха-Шана в 2020 році.

    Крім того, ситуація із захворюванням на коронавірус в Ізраїлі також викликає занепокоєння. Влада країни опинилась на порозі тотального карантину.

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