Ізраїль послаблює карантин і відновлює авіасполучення



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Авіасполучення буде відновлено з 16 серпня

У країні будуть зняті обмеження «вихідного дня», що стосуються відновлення роботи магазинів і торгових центрів у суботу

Ізраїль вирішив послабити карантинні обмеження в країні і відновити авіасполучення з 16 серпня. Про це повідомила Міністерська комісія боротьби з коронавірусом, повідомляє Newsru.co.il.

Зазначається, що в країні, зокрема, будуть зняті обмеження «вихідного дня», що стосується відновлення роботи магазинів і торгових центрів у суботу.

«Це рішення ще має схвалити уряд Ізраїлю. Карантинні обмеження будуть вводитися лише в «червоних» і «помаранчевих» зонах, де зафіксовано високий показник захворюваності коронавірусом», - йдеться у повідомленні.

Водночас, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху заявив, що в разі погіршення ситуації в країні буде запроваджено повний карантин.

Нагадаємо, в середині липня уряд Ізраїлю посилив карантин через різке зростання захворюваності коронавірусом. Серед обмежень було введено заборону на роботу магазинів, ТЦ, басейнів, бібліотек, музеїв та інших туристичних об'єктів з 17:00 п'ятниці до 5:00 неділі.

До відома, наприкінці липня Ізраїль продовжив заборону на в'їзд в країну для іноземців до вересня.

Також повідомлялося, що уряд Ізраїлю закликав Україну цього року заборонити приїзд хасидів в Умань.

Як повідомлялося, у світі станом на 6 серпня кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом перевищила 18,35 млн, збільшившись за 24 години більш ніж на 206 тис. Кількість летальних випадків зросла більш ніж на 5 тисяч і перевищила 696 тисяч осіб.

Найбільше інфікованих зареєстровано у США — 4 678 610. Далі йдуть Бразилія (2 750 318), Індія (1 908 254), Росія (866 627), ПАР (521 318), Мексика (443 813), Перу (433 100), Чилі (362 962), Колумбія (327 850) і Іран (314 786).

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