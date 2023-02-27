ЄС офіційно продовжив санкції проти Лукашенка та його оточення

До санкційного списку входять 243 фізичні особи

Європейський союз продовжив санкції проти самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка та його оточення. Обмеження будуть діяти щонайменше до кінця лютого 2024 року. Про це повідомляє офіційний журнал ЄС.

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«Враховуючи тяжкість ситуації в Білорусі, що зберігається, і причетність Білорусі до незаконної агресії Російської Федерації проти України, доцільно зберегти в силі всі заходи, вжиті союзом. Рішення має бути продовжено до 28 лютого 2024 року», – йдеться у повідомленні.

До санкційного списку входять 243 фізичні особи, включаючи самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, та 32 юридичні особи. Санкції ЄС стосуються візових обмежень та замороження активів.

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Санкції вперше ввели у 2012 році через репресії та порушення прав у Білорусі. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну обмеження розширили через співучасть у збройній агресії.

Раніше Лукашенко розповів, чим ще може допомогти Путіну у війні. Також Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін.