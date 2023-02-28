«Унікальний момент». Лукашенко випрошує мирних переговорів для Путіна

Білоруський диктатор закликав Київ укласти мирний договір, доки Росія не перевела економіку на військові рейки

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що склалася унікальна ситуація, коли можна завершити війну в Україні. Проте мирний договір має бути укладений негайно, без будь-яких попередніх умов. Про це він заявив в інтерв'ю китайським ЗМІ, повідомляє білоруське видання «Белта».

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За словами Лукашенка, якщо у світі розпочнеться будь-який інший військовий конфлікт, то про Україну відразу забудуть. А Росія ще не розгорнула свою економіку, не поставила її на військові рейки. Тому поки цього не сталося, Київ нібито має скористатися моментом і укласти мирну угоду з Москвою.

«Україна має це розуміти. Немає іншого шляху, як укласти мирний договір зараз. Без попередніх умов», – зауважив Лукашенко.

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Він підкреслив, що Україна може втратити такий шанс, проте наразі ще можливо врегулювати це питання.

«Унікальний момент», – наголосив Лукашенко.

Метою Путіна, за словами самопроголошеного президента Білорусі, є насамперед забезпечення безпеки для своєї країни – щоб з території України ніколи не було ознак агресії щодо Росії. Однак ще в перші дні вторгнення РФ була готова до переговорів, але Захід нібито відмовив від них Україну.

«Захід та американці підштовхнули Київ до того, щоб не вести жодних переговорів», – переконаний Лукашенко.

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Він наголосив, що рано чи пізно все одно будь-яка війна закінчується миром, і нинішня – не виняток. Питання лише у тому, скільки людей загине і заради чого.

Лукашенко впевнений, якщо у світі виникне черговий конфлікт, то про Україну всі забудуть. Якщо загостряться відносини США та Китаю, дійде до відкритого протистояння цих двох глобальних держав, то увага всієї планети буде звернена туди.

Нагадаємо, Лукашенко летить до Китаю. Очікується, що за підсумками переговорів лідерів держав буде підписано великий пакет документів щодо розвитку відносин у ключових сферах.

До слова, КНР може спробувати використати угоди з Білоруссю, щоб приховати порушення санкцій: навіщо Лукашенко планує зустріч із президентом Китаю.