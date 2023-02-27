Стало відомо, які документи підпише Лукашенко у Пекіні

У КНР Олександр Лукашенко підпише низку документів щодо співробітництва в таких галузях, як політика, економіка, торгівля та фінанси

Державний візит самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до КНР має дати новий імпульс для розвитку двосторонніх відносин. Про це заявив Надзвичайний та повноважний посол Китайської Народної Республіки в Білорусі Се Сяоюн, пише видання «Белта».

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«З 28 лютого до 2 березня на запрошення Голови КНР Сі Цзіньпіна Президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідає Пекін з державним візитом, а також проведе дружні зустрічі та переговори з керівництвом китайської сторони», – зазначив дипломат.

Посол також розповів: «Відбудеться поглиблений обмін думками щодо двосторонніх відносин, співпраці між двома країнами в різних галузях та основних міжнародних та регіональних питань. Буде підписано низку документів щодо співробітництва в таких галузях, як політика, економіка, торгівля, фінанси, промисловість, сільське господарство, наука та техніка, спорт, туризм, охорона здоров'я, міжрегіональне співробітництво, засоби масової інформації та інших сферах».

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Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко планує зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб, можливо, допомогти Росії та Китаю ухилитися від санкцій. Крім того, президент Білорусі планує зустрітися з високопосадовцями Китаю та керівниками китайських корпорацій.