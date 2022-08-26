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Якими є головні проблеми російської армії: дані The Economist

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Якими є головні проблеми російської армії: дані The Economist
У РФ залишилося обмаль підготованих солдатів  
фото з відкритих джерел

Війна залежатиме, зокрема, від того, яка сторона зможе швидше поповнити армію 

Видання The Economist у статті проаналізувало ситуацію в арміях України та Росії після пів року повномасштабної війни. Як ідеться в матеріалі, і Україні, і Росії потрібно більше солдатів. Тож перевага буде в того, хто швидше і якісніше навчить новобранців.

Україна принаймні має достатню кількість охочих стати до лав Збройних сил. Росія перебуває у складнішому становищі. Більш як половина її бригад і полків в Україні зараз складається із менше 60% від початкової чисельності особового складу та обладнання, що робить їх технічно «неефективними в бойових умовах» для виконання поставлених завдань.  

«Президент РФ Володимир Путін не бажає оголошувати офіційну війну, що дозволило б йому мобілізувати молодих людей та відправити їх у бій, а також оголосити призов резервістів. Натомість він набирає добровольців, яким треба платити чималі зарплати», – йдеться в повідомленні.  

Із новобранців утворюють батальйони, які потім об'єднують у 3-й армійський корпус. Однак ці гучні назви можуть ввести в оману. Корпус зазвичай налічує 15-20 тис. осіб, натомість батальйон «Тигр» із Приморського краю складався лише із 65 осіб, які пройшли підготовку. І до них додали ще 130 або близько того новобранців. 

Якими є головні проблеми російської армії: дані The Economist фото 1

«Ці нові підрозділи краще навчені і оснащені, ніж багато з тих, які Путін кинув у бій у квітні та травні, найчастіше маючи лише кілька днів підготовки, – каже Роб Лі з Королівського коледжу Лондона. – Але вони далекі від того, щоби стати відмінними солдатами. Теоретично нові батальйони 3-го армійського корпусу повинні проходити підготовку протягом декількох тижнів. Але судячи розповідей у соціальних мережах, деякі з них отримують на це лише тиждень».

Крім того, стандарти набору в армію загарбників різко впали. Багато тих, кого рашисти набирають, «старі, зламані і не у формі». 

Нагадаємо, Росія через значні втрати в Україні має проблеми з доукомплектуванням армії. Тому держава-агресор розглядає можливість перекидання російських військовослужбовців із Сирії в Україну.

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Теги: росія армія війна

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