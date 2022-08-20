Російська армія втратила прогрес на полі бою, – Пентагон

Росіяни зазнають втрат і не можуть просуватися вперед

ЗСУ успішно послаблюють російські війська на сході

Військові позиції російських загарбників в Україні ослабли і вони вже не мають прогресу на полі бою. Про це на закритому брифінгу розповів високопоставлений посадовець міністерства оборони США.

Чиновник Пентагону зазначив, що росіяни зазнають втрати і не можуть просуватися вперед.

За його словами, ЗСУ успішно послаблюють російські війська на сході.

Представник міноборони США також прокоментував останні події у Криму – насамперед вибухи в Новофедорівці.

«У мене немає загальної оцінки впливу недавніх атак, особливо на аеродром, але ми бачимо загальну картину того, що російські сили набагато вразливіші. Ми бачимо рух російських військ для захисту своїх вразливих місць», – сказав він.

Нагадаємо, рашисти дуже бояться контрнаступу ЗСУ, вони вважають, що захисники з легкістю розіб'ють їх позиції.

Зазначимо, що українські захисники ліквідували за минулу до 200 окупантів та один літак. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 44 300 військовослужбовців.