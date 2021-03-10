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    Google виплатив Росії штраф за невидалення «заборонених» сайтів з пошуку

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    Це третій штраф для Google за таке порушення - Google виплатив Росії штраф за невидалення «заборонених» сайтів з пошуку
    Це третій штраф для Google за таке порушення
    Фото: Reuters

    Раніше компанію штрафували в 2019 році на 700 тисяч рублів і в 2020 році – на півтора мільйона рублів

    Корпорація Google виплатила Росії штраф у сумі 3 мільйони рублів (це майже 1,2 мільйона гривень) за невидалення забороненої інформації з пошукової видачі/

    Про це повідомила російська Федеральна служба з нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій та масових комунікацій («Роскомнадзор»).

    Про який саме контент ідеться, в повідомленні не уточнюється.

    Це третій штраф для Google за таке порушення. Раніше компанію штрафували в 2019 році на 700 тисяч рублів і в 2020 році – на півтора мільйона рублів. Обидва штрафи оплачені.

    У Росії з 2017 року діє закон, згідно з яким пошукові системи мають підключатися до реєстру заборонених сайтів і видаляти посилання на них із видачі. У 2019 році Google оштрафували на пів мільйона рублів за відмову підключитися до реєстру.

    Раніше 10 березня «Роскомнадзор» повідомив про уповільнення роботи в Росії мережі Twitter.

    Відомство уточнило, що таке рішення ухвалене через відмову соцмережі видалити незаконний контент, що схиляє неповнолітніх до скоєння самогубств, що містить дитячу порнографію, а також інформацію про використання наркотиків.

    Про які конкретно випадки йдеться, в повідомленні не вказано.

    Теги: Росія Google закон штраф Twitter
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