«ЛНР» зажадала у Білорусі видати Протасевича: Лукашенко запросив бойовиків

В «ЛНР» завели справу на Протасевича через зв'язки з «Азовом»

У «ЛНР» заявили, що Протасевич нібито причетний до «злочинів проти мирного населення».

У так званій генеральній прокуратурі самопроголошеного терористичного угруповання «Луганська народна республіка» зажадали від білоруських правоохоронців видати затриманого журналіста Романа Протасевича для проведення «слідчих дій». Про це повідомила представниця «відомства» Інна Семенова.

Семенова заявила, що під час так званого розслідування було встановлено, що блогер «причетний до обстрілу мирного населення Донбасу і знищення цивільної інфраструктури».

«Генеральна прокуратура «ЛНР» звертається до правоохоронних органів Республіки Білорусь з проханням надати можливість проведення слідчих дій за участю підозрюваного Протасевича на території «ЛНР», – сказала представниця терористів.

У відповідь на це самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко запросив терористів у Білорусь «поставити запитання».

«Якщо на Донбасі захочуть поставити запитання Протасевичу у зв'язку з порушеною там справою, ласкаво просимо до нас, поставте», – сказав він.

Кримінальне провадження проти Протасевича було відкрито 27 травня. У псевдореспубліці його звинуватили в участі в бойових діях на Донбасі в складі полку Національної гвардії України «Азов».

Як вже повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

24 травня білоруські державні телеканали показали відеозапис з затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. На відеозаписі Протасевич розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича, яку також затримали.

Затриману разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем його дівчину Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

До слова, напередодні журналістку білоруського опозиційного порталу Любов Касперович звільнили після 15 діб арешту.

Після примусової посадки в Мінську пасажирського літака Ryanair адміністрація США оголосила про відновлення з 3 червня санкцій стосовно дев’яти білоруських держкомпаній.