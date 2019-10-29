  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ЄС офіційно відтермінував Brexit

    • Розсилка
    ЄС офіційно відтермінував Brexit

    На час відстрочення дати Brexit Британія залишається державою-членом ЄС

    Європейська рада затвердила рішення про продовження терміну згідно зі статтею 50 Договору про ЄС, що дозволяє відкласти вихід Великобританії з ЄС (Brexit). Про це йдеться у івідповідному рішення Євроради.

    Як повідомляється, вихід Британії може відбудуться 1 грудня 2019 року, якщо угоду буде ратифіковано обома сторонами.

    «Це продовження триватиме до 31 січня 2020 року, з тим щоб надати більше часу для ратифікації угоди про вихід. Вихід може відбутися раніше - 1 грудня 2019 року або 1 січня 2020 року, якщо угода про вихід буде ратифіковано обома сторонами», - йдеться в повідомленні.

    Наголошується, що на час відстрочення дати Brexit Сполучене Королівство залишається державою-членом, з усіма правами та обов'язками, викладеними в договорах і у відповідності з законодавством Європейського союзу.

    Рішення було прийнято одноголосно Європейською радою у письмовій формі, за згодою Великобританії.

    Нагадаємо, 28 жовтня ЄС погодився продовжити строк дії Brexit до 31 січня 2020 року. Глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що Великобританія може вийти з ЄС до цього терміну, якщо угода про вихід буде схвалена парламентом.

    ЄС Brexit Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ