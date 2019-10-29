ЄС офіційно відтермінував Brexit



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На час відстрочення дати Brexit Британія залишається державою-членом ЄС

Європейська рада затвердила рішення про продовження терміну згідно зі статтею 50 Договору про ЄС, що дозволяє відкласти вихід Великобританії з ЄС (Brexit). Про це йдеться у івідповідному рішення Євроради.

Як повідомляється, вихід Британії може відбудуться 1 грудня 2019 року, якщо угоду буде ратифіковано обома сторонами.

«Це продовження триватиме до 31 січня 2020 року, з тим щоб надати більше часу для ратифікації угоди про вихід. Вихід може відбутися раніше - 1 грудня 2019 року або 1 січня 2020 року, якщо угода про вихід буде ратифіковано обома сторонами», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що на час відстрочення дати Brexit Сполучене Королівство залишається державою-членом, з усіма правами та обов'язками, викладеними в договорах і у відповідності з законодавством Європейського союзу.

Рішення було прийнято одноголосно Європейською радою у письмовій формі, за згодою Великобританії.

Нагадаємо, 28 жовтня ЄС погодився продовжити строк дії Brexit до 31 січня 2020 року. Глава Європейської ради Дональд Туск заявив, що Великобританія може вийти з ЄС до цього терміну, якщо угода про вихід буде схвалена парламентом.