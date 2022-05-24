ЗСУ ліквідували командира роти з полку імені Кадирова

Капітан поліції Асвад Ідрісов служив у другій роті спеціального полку імені Кадирова

Збройні сили України ліквідували командира другої роти спеціального полку імені Кадирова капітана поліції Асвада Ідрісова. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

«Операція «дон_гон_дон» триває. Цього разу до vip-шанувальників творчості Кобзона доєднався командир другої роти спеціального полку імені Кадирова капітан поліції Асвад Ідрісов. Він пропустив заняття з топографії у російському університеті спецназу у Гудермесі, а тому вже правильно повернувся додому», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, влада Республіки Інгушетія (Росія) підтвердила загибель на війні в Україні племінника заступника міністра оборони РФ Шойгу Адама Хамхоєва.

Як раніше повідомлялося, ЗСУ знищили командний пункт Чорноморського флоту РФ.