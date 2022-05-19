Європарламент підтримав скасування імпортних мит ЄС для України

Запропоновані заходи повністю скасують ввізне мито на промислову продукцію, на фрукти та овочі

Голосування є відповіддю на наслідки війни Росії проти України, яка обмежує можливості країни для торгівлі.

Європейський парламент сьогодні, 19 травня, проголосував за скасування на один рік імпортних мит ЄС на весь український експорт, щоб підтримати економіку країни.

Відповідне голосування відбулося у четвер у межах пленарного засідання Європарламенту, повідомляє «Інтерфакс».

За відповідне рішення проголосували 515 депутатів, «проти» – 32 й 11 утрималися.

У Європарламенті наголосили, що голосування є відповіддю на наслідки війни Росії проти України, яка обмежує можливості країни для торгівлі.

Запропоновані заходи повністю скасують ввізне мито на промислову продукцію, ввізне мито на фрукти та овочі, а також антидемпінгове мито та захисні заходи щодо імпорту сталі терміном на один рік.

Наступним кроком має бути публікація рішення в Офіційному журналі ЄС, після чого воно набуде чинності наступного дня.

Раніше Сполучені Штати Америки скасували мита на українську сталь та вироби зі сталі. Також Канада на рік скасовує мита на українські товари. Натомість Британія підвищила мита на деякі товари з РФ та Білорусі.

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