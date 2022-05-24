Глава «Укроборонпрому» продав ручку Байдена: названо ціну

Ручку у 2017 році Байден подарував генеральному директору Концерну Юрію Гусєву

Якщо з якихось причин переможець аукціону відмовиться сплатити запропоновану раніше суму, право викупити ручку перейде до наступного учасника

Іменна ручка президента США Джо Байдена, яку виставили на благодійний аукціон в Україні, була продана за 600 тис грн. Про це повідомляє пресслужба «Укроборонпрому».

Усі кошти підуть на підтримку новоствореного 47 окремого батальйону ЗСУ під командуванням Івана Шаламаги та Валерія Маркуса.

Ручку на благодійний аукціон надав генеральний директор Концерну Юрій Гусєв, яку отримав в подарунок від Джо Байдена під час його візиту в Україну на посаді віцепрезидента США у 2017 році.

Якщо з якихось причин переможець аукціону відмовиться сплатити запропоновану раніше суму, право викупити ручку перейде до наступного учасника.

Як повідомлялося, подібною ручкою 9 травня Джо Байден підписав закон про лендліз та захист демократії в Україні.

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