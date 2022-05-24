Венедіктова повідомила про розкриття вбивства сім’ї старости села Мотижин

Лише троє осіб вижили після тортур, які проводили індентифіковані воєнні злочинці

Жахливе вбивство сім’ї старости села Мотижин, що на Київщині, – розкрито. Слідство встановило п’ять військовослужбовців ЗС РФ та троє найманців ПВК «Вагнер». Про це повідомила генпрокурорка України Ірина Венедіктова.

За її словами, як мінімум 14 епізодів злочинів на восьми російських військовослужбовцях та членах приватної військової компанії. Лише троє осіб вижили після тортур, які проводили індентифіковані воєнні злочинці.

Прокурори Київської обласної та Києво-Святошинської окружної прокуратур спільно з СБУ ідентифікували причетних до звірств у Мотижині:

старший лейтенант Олег Крикунов - командир взводу 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії;

сежант Чінгіс Гончіков - командир відділення - командир бойової машини 37 окремої мотострілкової бригади 36

загальновійськової армії;

сержант Олександр Ванчіков - командир відділення 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії;

сержант Магомедмірза Сулейманов - командир бойової машини 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії;

старший лейтенант Віталій Дмітрієв командир взводу 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії;

Сергій Сазанов – член ПВК «Вагнер»;

Сергій Сазонов – водій відділення КШМ ПВК «Вагнер»;

Олександр Ступніцький - розвідник-зв'язківець 1 розвідувально-штурмового взводу 1 розвідувально-штурмової роти ПВК «Вагнер».

Як повідомлялося, на початку квітня стало відомо, що окупанти вбили старосту села Мотижин на Київщині та її чоловіка.

Нагадаємо, Роман Безсмертний розповів про найбільший шок окупантів, які прийшли на Київщину.