Центральна геофізична обсерваторія назвала міста з найчистішим повітрям



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Повітря в Горішніх Плавнях - найчистіше в Україні

Торік забрудненість природного середовища на території України практично не зменшилася і залишилася досить високою

Маріуполь знову лідирує за індексом забруднення атмосфери серед 39 міст України, а Горішні Плавні замикають цей рейтинг.

Такі дані за січень – червень 2018 року у відділі інформації про стан забруднення навколишнього середовища Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського повідомили агентству «Інтерфакс-Україна».



Серед міст із високим рівнем забруднення після Маріуполя перебувають (у порядку зниження): Одеса, Луцьк, Кам'янське (колишній Дніпродзержинськ), Дніпро, Київ, Миколаїв, Слов'янськ, Кривий Ріг, Краматорськ, Рубіжне, Лисичанськ і Запоріжжя.

Найменш забрудненим повітря в I півріччі поточного року було в Горішніх Плавнях (раніше Комсомольськ) – 39-те місце, а також в Ізмаїлі (38), Світловодську (37), Чернівцях (36) і Харкові (35).

Забрудненість атмосферного повітря у містах оцінювали за даними спостережень у 39 містах на 129 стаціонарних постах. В атмосфері визначали вміст 22 забруднювальних речовин, включаючи 8 важких металів.

За підсумками 2017 року рівень забруднення атмосфери в Маріуполі й Дніпрі характеризувався як дуже високий, ще в 13 містах – як високий: Кам'янське, Одеса, Слов'янськ, Миколаїв, Луцьк, Київ, Кривий Ріг, Краматорськ, Лисичанськ, Запоріжжя, Рівне, Рубіжне та Ужгород (у порядку зниження).

В обсерваторії пояснили, що високий рівень забруднення атмосферного повітря цих міст обумовлений здебільшого підвищеним вмістом специфічних шкідливих речовин – формальдегіду, фенолу, фтористого водню, аміаку, з основних домішок – завислих речовин, діоксиду азоту, оксиду вуглецю.

Тоді як торік забрудненість природного середовища на території України практично не зменшилася і залишилася досить високою.

В останні роки несприятлива якість природного середовища, насамперед атмосферного повітря та поверхневих вод, як правило, спостерігається в місцях проживання великої частини населення країни (урбанізована територія і промислові зони).

Водночас концентрації радіоактивних елементів у повітрі на території України стабільні й на кілька порядків нижчі за допустимі норми (крім зони відчуження в районі Чорнобильської АЕС).

Якість вод за гідрохімічними показниками у 2017 році знову не відповідала нормативам. На прісноводних об'єктах якість води і стан водних екосистем не покращуються.

Втім перевищень допустимих рівнів вмісту радіонуклідів у воді торік не було.

Води Чорного і Азовського морів і гирлових ділянок річок були найбільше забруднені нафтопродуктами і фенолами, у деяких районах морів – сполуками азоту амонійного та азоту нітритного.

У ґрунтах міст у результаті багаторічних викидів підприємствами забруднювальних речовин в атмосферу сформувалися зони підвищеного вмісту важких металів.