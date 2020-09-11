  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Росія вирішила провести в окупованому Криму «вибори губернатора»

    • Розсилка
    Перша заступниця міністра закордонних справ зазначила, що &laquo;результати цих виборів&raquo; будуть юридично нікчемними - Росія вирішила провести в окупованому Криму «вибори губернатора»
    Перша заступниця міністра закордонних справ зазначила, що «результати цих виборів» будуть юридично нікчемними

    Міністерство закордонних справ засудило дії РФ і заявило, що не визнає «виборів»

    Росія вирішила оголосити в окупованому Криму проведення «виборів губернатора». Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, повідомляє пресслужба відомства.

    Джапарова наголосиал, що українська сторона засуджує такі дії Росії і не визнає «виборів».

    Перша заступниця міністра закордонних справ зазначила, що «результати цих виборів» будуть юридично нікчемними.

    «Проведення, так званих «виборів» на тимчасово окупованих територіях України суперечить фундаментальним нормам і принципам міжнародного права - Статуту ООН, резолюції Генеральної Асамблеї ООН, а також законодавству України», – заявила вона.

    Крім того, Україна звертатиметься до міжнародних партнерів з проханням засудити організацію цього «голосування», в тому числі шляхом посилення санкційного тиску на Росію.

    Як повідомлялося, 10 вересня Євросоюз продовжив «кримські» санкції проти Росії ще на пів року 

    Крим Росія окупанти вибори санкції ООН Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ