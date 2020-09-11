Росія вирішила провести в окупованому Криму «вибори губернатора»



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Перша заступниця міністра закордонних справ зазначила, що «результати цих виборів» будуть юридично нікчемними

Міністерство закордонних справ засудило дії РФ і заявило, що не визнає «виборів»

Росія вирішила оголосити в окупованому Криму проведення «виборів губернатора». Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, повідомляє пресслужба відомства.

Джапарова наголосиал, що українська сторона засуджує такі дії Росії і не визнає «виборів».

Перша заступниця міністра закордонних справ зазначила, що «результати цих виборів» будуть юридично нікчемними.

«Проведення, так званих «виборів» на тимчасово окупованих територіях України суперечить фундаментальним нормам і принципам міжнародного права - Статуту ООН, резолюції Генеральної Асамблеї ООН, а також законодавству України», – заявила вона.

Крім того, Україна звертатиметься до міжнародних партнерів з проханням засудити організацію цього «голосування», в тому числі шляхом посилення санкційного тиску на Росію.

Як повідомлялося, 10 вересня Євросоюз продовжив «кримські» санкції проти Росії ще на пів року