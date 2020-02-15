У Росії різко відреагували на бажання Зеленського провести вибори в Криму



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Колишній Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим (1994–1995) колаборант Сергій Цеков

Заява Зеленського щодо виборів в Криму викликала у Росії істерику

У Росії відреагували на бажання президента України Володимира Зеленського в жовтні 2020 року провести вибори на всій території країни і, зокрема, в Криму. На цю тему висловився член комітету Ради Федерації з міжнародних справ, «сенатор від Криму» колаборант Сергій Цеков.

На думку сенатора, анексований Крим «возз’єднався з Росією» назавжди і варіантів повернення півострова до складу України – немає. «Те, про що президент заявляє зараз, – абсолютно неможливо. Володимир Зеленський повинен розуміти стан речей і перестати обманювати громадян України та світову спільноту. Він висуває абсурдні ідеї», – вважає Цеков.

15 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки Володимир Зеленський заявив про намір провести місцеві вибори на всій території держави, а також в Криму. Однак, за словами Зеленського, зробити це без елементарних безпекових і політичних умов неможливо.

12 лютого новий глава офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про наявність у Києва чіткого плану проведення виборів на Донбасі в 2020 році.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до Німеччини, де візьме участь у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки. В рамках візиту президент проведе низку міжнародних зустрічей.