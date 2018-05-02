ЄС закликає владу і опозицію Вірменії до стриманості та діалогу

Євросоюз передає «повну підтримку Вірменії в її зусиллях по будівництву процвітаючого демократичного суспільства»

Євросоюз закликав владу і опозицію Вірменії до стриманості та діалогу після невдалої спроби парламенту призначити нового прем’єр-міністра країни. Про це йдеться в поширеній заяві офіційного представника зовнішньополітичної служби ЄС. «1 Травня спеціальне засідання парламенту Вірменії не привело



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Євросоюз передає «повну підтримку Вірменії в її зусиллях по будівництву процвітаючого демократичного суспільства»

Євросоюз закликав владу і опозицію Вірменії до стриманості та діалогу після невдалої спроби парламенту призначити нового прем’єр-міністра країни.

Про це йдеться в поширеній заяві офіційного представника зовнішньополітичної служби ЄС.

«1 Травня спеціальне засідання парламенту Вірменії не привело до обрання прем’єр-міністра. Конституція передбачає проведення в семиденний термін нової сесії парламенту для обрання прем’єра. Євросоюз передає повну підтримку Вірменії в її зусиллях по будівництву процвітаючого демократичного суспільства. Дуже важливо для всіх учасників подій, включаючи сили правопорядку та осіб, що користуються своїм правом на свободу зібрань, бути стриманими, уникати конфронтації і демонструвати відповідальний підхід, як це було усі останні дні», — йдеться в заяві.

Ввечері 1 травня лідер вірменської опозиції Нікол Пашинян закликав своїх прихильників блокувати дороги, а також аеропорт Єревана. Це сталося відразу після того, як парламент Вірменії проголосував проти його кандидатури на пост прем'єр-міністра.

Проте, Пашинян буде знову висунутий фракцією «Елк» на пост прем'єр-міністра на наступному засіданні парламенту 8 травня.

Раніше Нікол Пашинян став єдиним кандидатом, якого висунули на пост прем’єр-міністра країни.

Парламентська фракція «Елк» на засіданні фракції зранку 30 квітня офіційно висунула лідера протестів Нікола Пашиняна кандидатом на посаду прем’єр-міністра Вірменії.

Раніше лідер протестів у Вірменії закликав прихильників зранку 30 квітня взяти паузу в демонстраціях. Водночас політик закликав прихильників увечері 30 квітня зібратися на мітинг на площі Республіки, де він повідомить їм про результати своїх зустрічей і про плани на 1 травня.

Нагадаємо, спікер парламенту Вірменії Ара Баблоян 27 квітня провів зустріч з депутатами Державної думи Федеральних зборів РФ.

Джерело: УНН