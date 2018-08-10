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    ЄС закликав Росію надати Сенцову необхідне лікування

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    Олег Сенцов у російській колонії - ЄС закликав Росію надати Сенцову необхідне лікування
    Олег Сенцов у російській колонії

    Крім того, у ЄС вимагають негайно звільнити незаконно затриманих у Росії та на Кримському півострові громадян України

    Євросоюз закликав РФ надати необхідне лікування українському режисеру Олегу Сенцову та звільнити усіх незаконно затриманих громадян України.

    Про це йдеться у заяві речника Європейської зовнішньополітичної служби.

    «Згідно з повідомленнями, стан здоров’я Сенцова швидко погіршується. Ми очікуємо, що Росія надасть йому необхідне лікування в умовах кваліфікованих медичних установ відповідно до попереднього рішення Європейського суду з прав людини від 25 липня», — йдеться у заяві.

    Також у документі наголошується, що Європейський Союз очікує, що на Кримському півострові дотримуватимуться міжнародних стандартів у сфері прав людини. Крім того, у ЄС вимагають негайно звільнити незаконно затриманих у Росії та на Кримському півострові громадян України.

    Сьогодні також стало відомо, що омбудсмен Людмила Денісова просить Росію терміново розглянути помилування Сенцова.

    Раніше український омбудсмен Людмила Денісова звернулася з листом до керівника адміністрації президента РФ з проханням терміново доповісти президенту РФ про стан Олега Сенцова.

    9 серпня російський омбудсмен Тетяна Москалькова повідомила, що в колонію до Олега Сенцова «їде громадська наглядова комісія». Пізніше вона надіслала Денісовій свіжі фото Олега.

    Денісова попросила Москалькову, щоб вона організувала переведення Сенцова в московський інститут або в лікарню, в якій є спеціалісти з ендогенного харчування.

    Український омбудсмен повідомила, що вона говорила з адвокатом Сенцова Дмитром Дінзе, «який сказав, що ситуація дуже погана». «З його слів, у Сенцова зараз третя затяжна криза», - заявила 9 серпня Денісова.

     

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