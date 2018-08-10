Денісова просить Росію терміново розглянути помилування Сенцова документ



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Сьогодні 89-день голодування Олега Сенцова

Крім того Клімкін закликав підтримати політв'язня Сенцова і вимагати від РФ його звільнення

Український омбудсмен Людмила Денісова просить російську комісію з питань помилування якомога швидше розглянути прохання матері політв'язня Олега Сенцова про помилування її сина.

Про це вона написала у Facebook і оприлюднила фото клопотання.

«Звернення Людмили Сенцової про помилування сина передано для розгляду Комісії з питань помилування на території Ямало-Ненецкого автономного округу. Я звернулася до Комісії з проханням розглянути це клопотання якомога швидше», - написала Денісова.

У свою чергу міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав підтримати політв'язня Сенцова і вимагати від РФ його звільнення.

Сьогодні 89-день голодування Олега Сенцова,ув ‘язненого в РФ.Олег перебуває на межі життя і смерті. Кожного дня може статися непоправне.Як людина та громадянин України я прошу всіх підтримати Олега та вимагати від Росії #FreeSentsov.Солідарність не має меж, а життя людини – має. pic.twitter.com/SJVL9CdM4F — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 серпня 2018 р.

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова звернулася з листом до керівника адміністрації президента РФ з проханням терміново доповісти президенту РФ про стан Олега Сенцова.

9 серпня російський омбудсмен Тетяна Москалькова повідомила, що в колонію до Олега Сенцова «їде громадська наглядова комісія». Пізніше вона надіслала Денісовій свіжі фото Олега.

Денісова попросила Москалькову, щоб вона організувала переведення Сенцова в московський інститут або в лікарню, в якій є спеціалісти з ендогенного харчування.

Український омбудсмен повідомила, що вона говорила з адвокатом Сенцова Дмитром Дінзе, «який сказав, що ситуація дуже погана». «З його слів, у Сенцова зараз третя затяжна криза», - заявила 9 серпня Денісова.