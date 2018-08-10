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    Денісова просить Росію терміново розглянути помилування Сенцова

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    <span>Сьогодні 89-день голодування Олега Сенцова</span> - Денісова просить Росію терміново розглянути помилування Сенцова
    Сьогодні 89-день голодування Олега Сенцова

    Крім того Клімкін закликав підтримати політв'язня Сенцова і вимагати від РФ його звільнення

    Український омбудсмен Людмила Денісова просить російську комісію з питань помилування якомога швидше розглянути прохання матері політв'язня Олега Сенцова про помилування її сина.

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    Про це вона написала у Facebook і оприлюднила фото клопотання.

    «Звернення Людмили Сенцової про помилування сина передано для розгляду Комісії з питань помилування на території Ямало-Ненецкого автономного округу. Я звернулася до Комісії з проханням розглянути це клопотання якомога швидше», - написала Денісова.

    У свою чергу міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав підтримати політв'язня Сенцова і вимагати від РФ його звільнення.

    Раніше український омбудсмен Людмила Денісова звернулася з листом до керівника адміністрації президента РФ з проханням терміново доповісти президенту РФ про стан Олега Сенцова.

    9 серпня російський омбудсмен Тетяна Москалькова повідомила, що в колонію до Олега Сенцова «їде громадська наглядова комісія». Пізніше вона надіслала Денісовій свіжі фото Олега.

    Денісова попросила Москалькову, щоб вона організувала переведення Сенцова в московський інститут або в лікарню, в якій є спеціалісти з ендогенного харчування.

    Український омбудсмен повідомила, що вона говорила з адвокатом Сенцова Дмитром Дінзе, «який сказав, що ситуація дуже погана». «З його слів, у Сенцова зараз третя затяжна криза», - заявила 9 серпня Денісова.

     

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