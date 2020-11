ЄСПЛ ухвалив рішення, що затягує суперечку України з РФ щодо Донбасу

Велика палата ЄСПЛ приєднала до «донбаської справи» дві інші міждержавні справи

Велика палата ЄСПЛ вирішила приєднати до «донбаської справи» України проти Росії дві інші міждержавні справи, що може мати позитивні наслідки для України, але водночас затягне розгляд справи в цілому. Про це повідомив заступник міністра юстиції України, уповноважений з питань ЄСПЛ у Міністерстві юстиції України Іван Ліщина у Facebook.

За його словами, Велика палата ЄСПЛ вирішила приєднати до міждержавної справи Україна проти Росії no. 8019/16, яка стосується подій на Донбасі, справу Україна проти Росії no. 43800/14 щодо дітей з державних закладів, яких незаконно вивозили до Росії на початку війни, а також справу Нідерланди проти Росії no. 28525/20, яка стосується збиття MH17.

Тепер справа отримала назву Україна та Нідерланди проти Росії nos. 43800/14, 8019/16 і 28525/20.

За словами Ліщини, для України це рішення має плюси і мінуси.

«Плюси в тому, що в голландській справі більше матеріалу із кримінальної справи по MH17, яких нам свого часу не дали, посилаючись на таємницю слідства. Тепер ці матеріали будуть й у нашій справі. По-друге, приєднання другого заявника до справи підсилює її контекст: порушення прав людини з боку РФ в ході вторгнення на суверенну українську територію», - пояснив Ліщина.

Він додав, що рішення Великої палати може затягнути розгляд справи, бо на сьогодні нідерландська заява ще не комунікована Росією.

Водночас Ліщина підкреслив, що ЄСПЛ в цілому неквапливо розглядає схожі справи, тому таке затягування «навряд можна вважати серйозним ризиком».

«У будь-якому випадку, ми проситимемо ЄСПЛ прискорити розгляд голландської справи з тим, щоб об’єднання заяв, яке Україна підтримує, не призвело до затягування розгляду її скарг», ─ додав Ліщина.

Варто підкреслити, що справа Україна проти Росії щодо Криму сюди не входить, бо у ній вже проведені слухання і зараз очікується на рішення суду.

Як повідомлялося 20 листопада, у справі про пенсії жителям окупованого Донбасу ЄСПЛ прийняв сторону України.