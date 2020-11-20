У справі про пенсії жителям окупованого Донбасу ЄСПЛ прийняв сторону України

Луганськ перебуває під окупацією російськими найманцями з 2014 року

Позов подала група пенсіонерів з окупованого Луганська

Європейський суд з прав людини підтримав позицію України у справі про виплату пенсій На окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Позов заявників було визнано неприйнятним.

Рішення опубліковано на сайті ЄСПЛ.

Як зазначив заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина, позов подала група пенсіонерів з окупованого Луганська. Раніше вони оскаржили в українських судах постанову Кабміну № 595, яка зупинила виплату пенсій на території, непідконтрольній уряду.

Адміністративні суди трьох інстанцій частково задовольнили цей позов, визнавши, що Кабінет міністрів з цією постановою вийшов за межі своїх повноважень. Однак у вимозі відновити виплати жителям Луганська відмовили, оскільки ті звернулися до неналежних відповідачів.

Заявники на підставі судових рішень зверталися до багатьох органів з вимогою відновити виплату пенсій, але їм відмовили. Як і в позові про визнання незаконною бездіяльності виконавчих органів.

В ЄСПЛ вони скаржилися на порушення права на справедливий суд та права власності. ЄСПЛ визнав скаргу неприйнятною і явно необґрунтованою. У рішенні йдеться, що заявники не звернулися з позовами до відповідних судів.

«Враховуючи зазначене, суд приймає аргумент уряду про те, що держава не могла бути обґрунтовано зобов'язана виконати рішення шляхом дій, що не були чітко вказані судом при прийнятті рішення, і заявники могли і мали ... звернутися з окремими позовами проти відповідних відповідачів для відстоювання своїх прав. Більш того, з обставин справи не випливає, і заявник не стверджує, що подання таких позовів стало б додатковим тягарем для них», - йдеться у рішенні.

До слова, у квітні 2019 року, ще кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив про необхідність «простягнути руку» жителям окупованих територій Донбасу, зокрема, відновивши їм пенсійні виплати.

Згодом МЗС РФ заявило, що для «вирішення комплексних проблем, що накопичилися, на Південному Сході України» українська влада повинна здійснити ряд кроків. Зокрема, почати виплачувати пенсії мешканцям окупованих росіянами територій.

А вже у жовтні 2019 року нова українська влада визнала, що на сьогоднішній день не може виплачувати пенсії на окупованому Донбасі.