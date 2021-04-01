ЄСПЛ виніс рішення на користь журналістки Седлецької у справі про доступ до її телефона

Суд визнав, що дії влади несли загрозу розкриття джерел журналістки, яка проводить антикорупційні розслідування. Отже, уряд порушив цим статтю 10 Конвенції про захист прав людини (свобода вираження поглядів).

«Ухвала районного суду від 27 серпня 2018 року дозволила ГПУ збирати широкий спектр захищених комунікаційних даних щодо особистих та професійних контактів журналістки протягом 16 місяців... Ці дані можуть включати інформацію, що ідентифікує конфіденційні джерела заявниці», – вказав суд у своєму рішенні.

Судді встановили, що влада України не мала достатніх підстав, які б могли виправдати втручання у права головної редакторки програми розслідувань «Схеми».

«Ризик заподіяння шкоди інтересам, захищеним статтею 10, був ще більшим, оскільки фокус роботи заявниці як журналістки був на високопосадовому розслідуванні корупції, включно з корупцією в самій ГПУ», – зазначено у рішенні.

Рішення на користь журналістки судді ЄСПЛ ухвалили одностайно. Вони постановили, що країна-відповідач, тобто Україна, має відшкодувати їй 2 350 євро (приблизно 76 тисяч грн) судових та юридичних витрат та 4 500 євро (147 тисяч грн) як моральну компенсацію.

У вересні 2018 року Печерський районний суд Києва надав тодішній Генпрокуратурі доступ до інформації з телефону головредки «Схем» Седлецької за 17 місяців у справі про можливе розголошення державної таємниці директором НАБУ Артемом Ситником. Редакція «Радіо Свобода» висловила обурення через це рішення суду.

У ГПУ заперечили прослуховування Седлецької та заявили, що жодним чином не втручатимуться у професійну діяльність та особисте життя журналістки. Водночас Наталя Седлецька розповідала, що дані, доступ до яких надав суд, включали зміст SMS-повідомлень.

Доступ до телефону журналістки тоді розкритикували українські та міжнародні антикорупційні, правозахисні й журналістські спільноти, дипломати та урядові організації. У Києві журналісти та активісти виходили під будівлею ГПУ на акції підтримки Седлецької.

Апеляційна скарга журналістки не дала результату, і тоді вона звернулася з позовом до ЄСПЛ. У липні 2019 року суд перейшов до стадії ухвалення рішення у цій справі.