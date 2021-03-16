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    Думки вголос

    Чому не слід вірити у боротьбу Володимира Зеленського з «русскім міром»

    • Леонід Ємець

      Народний депутат 7 і 8 скликань

    •  glavcom.ua
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    Чому не слід вірити у боротьбу Володимира Зеленського з «русскім міром»

    Якщо розібратись, то відбувається лише суцільна імітація боротьби

    Чому я не вірю в боротьбу Володимир Зеленський з руським міром?

    Бо деякі красиві, ефектні заходи не витримують перевірку здоровим глуздом.

    Наприклад півтора місяці тому було запроваджено санкції проти каналів Медведчука (112, ньюсван і зік) через співпрацю з терористами власника телеканалів депутата Козака. (Співпраця з терористами це єдина передбачена законом підстава для санкцій проти громадянина України).

    Як це подають нам? В режимі таємності, через ретельно сплановану спецоперацію Президент Зеленський обрубав щупальця російській пропагандичній гідрі!

    Браво?

    Як це бачу я: для того щоб ця вся історія з санкціями не завершилась тріумфальним провалом в судах (українських чи ЄСПЛ), одразу в момент оголошення санкцій мали відбутись затримання спільників і учасників співпраці Козака в терористичній діяльності.

    Облави в ту ж секунду.

    Обшуки.

    Фіксація доказів.

    Допити підозрюваних.

    Вертольоти, кіпіш, маски-шоу спецназ...

    Ну не сам же Козак цю терористичну діяльність вів?

    А так що ж виходить? Про санкції привселюдно оголосили. Облав не провели. Тікайте собі дорогі терористи. Знищуйте докази. Куріть бамбук...

    Те ж саме з особистими санкціями проти Медведчука.

    Літаки всі, особисті, за пару днів відлетіли у вирій в теплі краї.

    Дизель з труби весь відкачали...

    Таке..

    Дубінського з фракції вигнали, а Бужанського залишили. Хоча це ж два сапоги пара. Я вже мовчу про Шевченка від Слуги Народу. Ну того що по російським каналам ходить і Бацьку прославляє.

    Коротше, суцільна імітація боротьби, якщо розібратись.

    А ви як думаєте?

    Джерело: Блог Леоніда Ємця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Віктор Медведчук санкції ЄСПЛ Володимир Зеленський президент
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