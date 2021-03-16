Чому не слід вірити у боротьбу Володимира Зеленського з «русскім міром»
Якщо розібратись, то відбувається лише суцільна імітація боротьби
Чому я не вірю в боротьбу Володимир Зеленський з руським міром?
Бо деякі красиві, ефектні заходи не витримують перевірку здоровим глуздом.
Наприклад півтора місяці тому було запроваджено санкції проти каналів Медведчука (112, ньюсван і зік) через співпрацю з терористами власника телеканалів депутата Козака. (Співпраця з терористами це єдина передбачена законом підстава для санкцій проти громадянина України).
Як це подають нам? В режимі таємності, через ретельно сплановану спецоперацію Президент Зеленський обрубав щупальця російській пропагандичній гідрі!
Браво?
Як це бачу я: для того щоб ця вся історія з санкціями не завершилась тріумфальним провалом в судах (українських чи ЄСПЛ), одразу в момент оголошення санкцій мали відбутись затримання спільників і учасників співпраці Козака в терористичній діяльності.
Облави в ту ж секунду.
Обшуки.
Фіксація доказів.
Допити підозрюваних.
Вертольоти, кіпіш, маски-шоу спецназ...
Ну не сам же Козак цю терористичну діяльність вів?
А так що ж виходить? Про санкції привселюдно оголосили. Облав не провели. Тікайте собі дорогі терористи. Знищуйте докази. Куріть бамбук...
Те ж саме з особистими санкціями проти Медведчука.
Літаки всі, особисті, за пару днів відлетіли у вирій в теплі краї.
Дизель з труби весь відкачали...
Таке..
Дубінського з фракції вигнали, а Бужанського залишили. Хоча це ж два сапоги пара. Я вже мовчу про Шевченка від Слуги Народу. Ну того що по російським каналам ходить і Бацьку прославляє.
Коротше, суцільна імітація боротьби, якщо розібратись.
А ви як думаєте?
Джерело: Блог Леоніда Ємця