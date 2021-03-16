Чому не слід вірити у боротьбу Володимира Зеленського з «русскім міром»

Якщо розібратись, то відбувається лише суцільна імітація боротьби

Чому я не вірю в боротьбу Володимир Зеленський з руським міром?

Бо деякі красиві, ефектні заходи не витримують перевірку здоровим глуздом.

Наприклад півтора місяці тому було запроваджено санкції проти каналів Медведчука (112, ньюсван і зік) через співпрацю з терористами власника телеканалів депутата Козака. (Співпраця з терористами це єдина передбачена законом підстава для санкцій проти громадянина України).

Як це подають нам? В режимі таємності, через ретельно сплановану спецоперацію Президент Зеленський обрубав щупальця російській пропагандичній гідрі!

Браво?

Як це бачу я: для того щоб ця вся історія з санкціями не завершилась тріумфальним провалом в судах (українських чи ЄСПЛ), одразу в момент оголошення санкцій мали відбутись затримання спільників і учасників співпраці Козака в терористичній діяльності.

Облави в ту ж секунду.

Обшуки.

Фіксація доказів.

Допити підозрюваних.

Вертольоти, кіпіш, маски-шоу спецназ...

Ну не сам же Козак цю терористичну діяльність вів?

А так що ж виходить? Про санкції привселюдно оголосили. Облав не провели. Тікайте собі дорогі терористи. Знищуйте докази. Куріть бамбук...

Те ж саме з особистими санкціями проти Медведчука.

Літаки всі, особисті, за пару днів відлетіли у вирій в теплі краї.

Дизель з труби весь відкачали...

Таке..

Дубінського з фракції вигнали, а Бужанського залишили. Хоча це ж два сапоги пара. Я вже мовчу про Шевченка від Слуги Народу. Ну того що по російським каналам ходить і Бацьку прославляє.

Коротше, суцільна імітація боротьби, якщо розібратись.

А ви як думаєте?

Джерело: Блог Леоніда Ємця

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