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    «Євробачення-2018»: на грецького журналіста напали з ножем у центрі Лісабона

    Життю Дадаліаса нічого не загрожує, але журналіст перебуває в шоці
    Невідомий чоловік напав на репортера у центрі Лісабона і поранив його, щоб пограбувати. Про це повідомляє protothema.gr. Жертвою став грецький журналіст, який висвітлює конкурс пісні «Євробачення-2018». Як стало відомо, журналіст Анджелос Дадаліас прямував на стадіон, де відбудеться конкурс. Невідомий підійшов до нього і поранив його
    • Сьогодні, 12:33
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    Журналіст Анджелос Дадаліас також висвітлював Євробачення-2017, яке відбувалося в Києві
    Журналіст Анджелос Дадаліас також висвітлював Євробачення-2017, яке відбувалося в Києві

    Життю Дадаліаса нічого не загрожує, але журналіст перебуває в шоці

    Невідомий чоловік напав на репортера у центрі Лісабона і поранив його, щоб пограбувати. Про це повідомляє protothema.gr.

    Жертвою став грецький журналіст, який висвітлює конкурс пісні «Євробачення-2018».

    Як стало відомо, журналіст Анджелос Дадаліас прямував на стадіон, де відбудеться конкурс. Невідомий підійшов до нього і поранив його ножем, щоб пограбувати.

    Його негайно відвезли до лікарні, життю Дадаліаса нічого не загрожує, але журналіст перебуває в шоці.

    Як відомо, перший півфінал «Євробачення-2018» відбудеться вже сьогодні, 8 травня. Україну на конкурсі представлятиме співак Melovin із піснею Under The Ladder. Він виступить у другому півфіналі 10 травня.

    Букмекери назвали фаворитів першого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2018».

    Після «Євробачення» Melovin виступить на одній сцені з Джоном Ньюменом.

    Усі пісні учасників першого півфіналу «Євробачення-2018» (відео) 

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