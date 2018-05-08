«Євробачення-2018»: на грецького журналіста напали з ножем у центрі Лісабона
- Сьогодні, 12:33
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Життю Дадаліаса нічого не загрожує, але журналіст перебуває в шоці
Невідомий чоловік напав на репортера у центрі Лісабона і поранив його, щоб пограбувати. Про це повідомляє protothema.gr.
Жертвою став грецький журналіст, який висвітлює конкурс пісні «Євробачення-2018».
Як стало відомо, журналіст Анджелос Дадаліас прямував на стадіон, де відбудеться конкурс. Невідомий підійшов до нього і поранив його ножем, щоб пограбувати.
Його негайно відвезли до лікарні, життю Дадаліаса нічого не загрожує, але журналіст перебуває в шоці.
Як відомо, перший півфінал «Євробачення-2018» відбудеться вже сьогодні, 8 травня. Україну на конкурсі представлятиме співак Melovin із піснею Under The Ladder. Він виступить у другому півфіналі 10 травня.
Букмекери назвали фаворитів першого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2018».
Після «Євробачення» Melovin виступить на одній сцені з Джоном Ньюменом.
Усі пісні учасників першого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)