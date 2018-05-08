«Євробачення-2018»: на грецького журналіста напали з ножем у центрі Лісабона

Життю Дадаліаса нічого не загрожує, але журналіст перебуває в шоці

Невідомий чоловік напав на репортера у центрі Лісабона і поранив його, щоб пограбувати. Про це повідомляє protothema.gr. Жертвою став грецький журналіст, який висвітлює конкурс пісні «Євробачення-2018». Як стало відомо, журналіст Анджелос Дадаліас прямував на стадіон, де відбудеться конкурс. Невідомий підійшов до нього і поранив його



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Журналіст Анджелос Дадаліас також висвітлював Євробачення-2017, яке відбувалося в Києві

Життю Дадаліаса нічого не загрожує, але журналіст перебуває в шоці

Невідомий чоловік напав на репортера у центрі Лісабона і поранив його, щоб пограбувати. Про це повідомляє protothema.gr.

Жертвою став грецький журналіст, який висвітлює конкурс пісні «Євробачення-2018».

Як стало відомо, журналіст Анджелос Дадаліас прямував на стадіон, де відбудеться конкурс. Невідомий підійшов до нього і поранив його ножем, щоб пограбувати.

Його негайно відвезли до лікарні, життю Дадаліаса нічого не загрожує, але журналіст перебуває в шоці.

Як відомо, перший півфінал «Євробачення-2018» відбудеться вже сьогодні, 8 травня. Україну на конкурсі представлятиме співак Melovin із піснею Under The Ladder. Він виступить у другому півфіналі 10 травня.

Букмекери назвали фаворитів першого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2018».

Після «Євробачення» Melovin виступить на одній сцені з Джоном Ньюменом.

Усі пісні учасників першого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)