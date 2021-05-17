Обмін полоненими – ключова тема переговорів ТКГ цього тижня

у питанні обміну полоненими на Донбасі немає просування

Поки що у питанні обміну полоненими на Донбасі немає просування

Україна в рамках підготовки обміну полоненими просить повернути майже 100 осіб

Чергові засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу відбудуться цього тижня. На завтра у режимі відеоконференції запланована зустріч робочих підгруп, а на середу, 19 травня, - спільне засідання. Про це в Telegram повідомила пресслужба української делегації в ТКГ.

Повідомляється, що на порядку денному переговорів буде питання про порушення режиму припинення вогню з боку російських формувань, а також вдосконалення контрольного механізму. Також сторони обговорять безпеку в зоні конфлікту, реалізацію Мінських угод і підсумків Паризького саміту.

Крім того, продовжиться розробка плану спільних кроків щодо Донбасу, обговорення розблокування КПВВ, в тому числі в Золотому і Щасті, обміну полоненими. Українська сторона наполягає на повному доступі міжнародних організацій на окуповані території та відновленні соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

У пресслужбі додали, що на сьогодні щодо режиму «тиші» тривають консультації на рівні політичних радників Нормандської четвірки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна в рамках підготовки обміну полоненими просить повернути майже 100 осіб. Але за словами глави української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, у цьому питанні поки немає просування.

До слова, у травні окупаційна влада Донбасу передала списки для обміну полоненими.

За словами представника Донецька в Тристоронній контактній групі Сергія Гармаша, російська делегація в ТКГ пропонувала передати Україні чотирьох жінок, однак представники окупаційної влади виступили проти цього.

Нагадаємо, перший президент, голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що буде просити про відмову від «мінського формату» переговорів щодо Донбасу, якщо не вдасться його реанімувати.

Напередодні спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що штрафи для українців, які в'їжджають в Україну з ОРДЛО через територію Росії, можуть скасувати. За його словами, це може статися уже влітку.