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    «Євробачення-2021»: уряд Нідерландів встановив правила для глядачів

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    Допущені до концерту глядачі будуть зобов&rsquo;язані показати негативний результат тесту на Covid-19 - «Євробачення-2021»: уряд Нідерландів встановив правила для глядачів
    Допущені до концерту глядачі будуть зобов’язані показати негативний результат тесту на Covid-19
    Фото eurovision.ua

    Квитки будуть доступні тільки для тих, хто вже купив їх в 2020 році

    На фестиваль «Євробачення-2021» у концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів. Таке рішення прийняв уряду Нідерландів, повідомляється на сайті фестивалю.

    Як зазначають організатори, така кількість присутніх становить 20% місць у залі. Квитки будуть доступні тільки для тих, хто вже купив їх в 2020 році.

    Допущені до концерту глядачі будуть зобов’язані показати негативний результат тесту на Covid-19, отриманий не раніше ніж за добу до початку заходу, а також пройти повторне тестування протягом п’яти наступних днів.

    Як повідомлялося, «Євробачення-2021» відбудеться у Роттердамі (Нідерланди). 18 травня відбудеться перший півфінал, 20 травня – другий півфінал, 22 травня – фінал.

    Нагадаємо, за місяць до гранд-фіналу «Євробачення-2021» організатори показали головну сцену конкурсу, збудовано в Ahoy Arena.

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    Теги: Євробачення Нідерланди фестиваль
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