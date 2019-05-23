«Євробляхерів» почнуть штрафувати з 22 серпня — ДФС



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

У разі перевищення строку доставки транспортних засобів до кордону від 20 до 30 діб передбачено штраф у розмірі 85 тисяч грн

Нові штрафи за водіння автомобілів, які порушили митний режим перебування в Україні, набудуть чинності 22 серпня 2019 року.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.

Проголосовані депутатами зміни передбачають продовження пільгового режиму, протягом якого власників «євроблях» не штрафуватимуть, ще на 90 днів. Таким чином, закінчиться цей пільговий режим 22 серпня, а не 24 серпня, як повідомлялось раніше.

Так, з 22 серпня вступають у дію нові санкції:

У разі перевищення строку доставки транспортних засобів до кордону від 20 до 30 діб передбачено штраф у розмірі 85 тисяч грн.

Якщо строк перевищено більш ніж на 30 діб, то розмір штрафу сягатиме 170 тисяч грн або конфіскація таких авто.

Аналогічні розміри штрафів і при перевищенні строків тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення.

Крім цього, передбачено відповідальність за передачу «євробляхи» у володіння або розпорядження іншій особі, а також її використання у комерційних цілях. При такому порушенні доведеться сплатити штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 34 тис. грн.

16 травня за ці зміни проголосувало 236 депутатів. У змінах термін, протягом якого власників «євроблях» не штрафуватимуть, продовжили ще на 90 днів — до 24 серпня 2019 року.

23 листопада 2018 року президент України Петро Порошенко підписав закон, який спрощує процедуру розмитнення автівок, зокрема з європейськими номерами, та закон, який підвищує відповідальність за порушення правил розмитнення автомобілів.

22 лютого 2019 року сплив термін пільгового розмитнення авто на єврономерах, протягом якого зареєструвати автомобіль в Україні можна було зі знижкою у 50%. Протягом «пільгового періоду розмитнили понад 124 тисячі «євроблях». Власники таких авто сплатили до бюджету 7,67 мільярда гривень.