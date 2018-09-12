Європарламент почав процедуру покарання Угорщини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Європарламенті заявили про порушення прав людини в Угорщині

Будапешт звинувачують в систематичному порушенні демократичних норм

Європарламент у середу проголосував за початок процедури покарання Угорщини за систематичні порушення демократичних норм і стандартів. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

«За» початок процедури проголосували 448 депутатів, «проти» - 197, а утрималося - 48. Таким чином парламентарі ЄС схвалили застосування щодо Угорщини процедури статті 7 Лісабонської угоди 2007 року.

Реалізація цієї процедури може позбавити країну права голосу в ЄС. Проте остаточне рішення в цьому ухвалює Європейська рада, яка вимагає і згоди держави, котру звинувачують в порушеннях.

Раніше подібне голосування в Європарламенті було проведено щодо Польщі в грудні 2017 року.

Напередодні стало відомо, що 12 вересня євродепутати повинні ухвалити рішення про те, чи рекомендувати Раді ЄС запустити дисциплінарну процедуру щодо Будапешта через загрозу підриву угорським урядом європейських цінностей - поваги до демократії, правової держави і прав людини.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у вівторок, 11 вересня, під час дебатів про стан правової держави в Угорщині на пленарній сесії Європарламенту (ЄП) у Страсбурзі заявив, що Європейський союз намагається «шантажувати» угорський уряд через антиміграційний курс останнього.