Угорщину можуть позбавити права голосу в Європарламенті



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У Європарламенті вважають, що Будапешт має серйозні проблеми відносно дотримання демократичних цінностей

У Європарламенті пропонують підтримати порушення проти Угорщини процедури із подальшим позбавленням цієї країни права голосу в Раді ЄС у зв'язку із можливим грубим порушенням засадничих демократичних цінностей ЄС.

Про це йдеться у проекті резолюції Європарламенту щодо пропозиції закликати Раду ЄС застосувати ст. 7 Договору про Євросоюз у зв'язку із наявністю явного ризику серйозного порушення Угорщиною засадничих цінностей ЄС, повідомляє Укрінформ.

Стаття 7 Договору про Європейський Союз передбачає застосування до країни-члена санкцій, включаючи позбавлення права голосу у Раді ЄС, за порушення основоположних для Спільноти демократичних цінностей.

«Європарламент переконаний, що чинний рівень корупції, недостатність прозорості та підзвітності щодо державних фінансів, а також неналежне витрачання та завищення вартості фінансових програм завдають шкоди фінансовим ресурсам ЄС в Угорщині; вважає, що це може становити порушення цінностей, визначених у ст. 2 Договору про ЄС, із наданням ордеру на застосування ст. 7 Договору про ЄС», - йдеться у проекті резолюції.

Зокрема, у Європарламенті вважають, що Будапешт має серйозні проблеми відносно дотримання демократичних цінностей у таких сферах: функціонування конституційної та виборчої систем; незалежність судочинства; корупція та конфлікт інтересів; захист персональних даних; свобода висловлювання; свобода вищих освітніх закладів; свобода релігій; свобода об’єднань; право на рівне поводження; права меншин, включаючи ромів та євреїв; фундаментальні права мігрантів, шукачів притулку та біженців; соціально-економічні права.

Дебати щодо порушення Угорщиною демократичних цінностей пройдуть у Європарламенті у вівторок, а голосування щодо резолюції - у середу.