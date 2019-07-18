Європарламент визначив склад делегації співробітництва з Україною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До складу делегації співробітництва з Україною увійшли 16 депутатів

Європейський Парламент визначив склади делегацій у рамках міжпарламентської співпраці з третіми країнами.

Про це повідомляє пресслужба ЄП.

До складу делегації співробітництва з Україною увійшли 16 депутатів.

Від Європейської народної партії до долегації увійшли екс президент Румунії Траян Бесеску, Ісавель Бенхумеа з Іспанії, Даніель Буда з Румунії, латвійка Сандра Калнієте та екс прем'єр Литви Андрюс Кубілюс.

Соціал-демократів у делегації двоє: угорка Клара Добрев і колишній прем'єр Польщі Лешек Міллер.

Від ліберальної фракції Оновити Європу Україною займатимуться литовець Пятрас Ауштрявічюс і словак Міхал Шімечка.

Зелені направили до делегації чеха Мікулаша Пексу та німкеню Віолу фон Крамон-Таубадель.

Фракція Європейських консерваторів і реформістів — колишнього міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського та німця Гельмута Ґойкінґа.

Від правопопулістської фракції Ідентичність і демократія до складу увійшов француз Жан-Поль Ґарро.

А від фракції Лівих — Анья Хазекамп з Нідерландів. Також у делегації позафракційний британець Натан Ґілл.

Названі євродепутати наступні п’ять років займатимуться питаннями співпраці з Україною.

Ця делегація спільно з делегацією Верховної Ради створюють Парламентський комітет асоціації Україна-ЄС. В його рамках здійснюється міжпарламентська співпраця між Україною та Євросоюзом. Цей комітет збирається двічі на рік на засідання почергово в Брюсселі або Страсбургу, та в Києві або іншому українському місті.