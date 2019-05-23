Європарламент як виклик для Європи. Експерти проаналізували вибори в ЄС



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У Великобританії і Нідерландах в четвер, 23 травня, починаються вибори в Європейський парламент

23 травня в прес-центрі ІА «Главком» проходить прес-конференція Інституту світової політики на тему: «Європарламент як виклик для Європи».

Запрошені гості: Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики; Володимир Кириленко, інтерн ІСП.

Учасники прес-конференції проаналізують вибори до Європарламенту, а також представлять доповідь.

Як відомо, у Великобританії і Нідерландах в четвер, 23 травня, починаються вибори в Європейський парламент.

Крім того, в п'ятницю голосування проведуть для мешканців Ірландії та Чехії, а 25 травня - в Латвії, Мальті та в Словаччині.

В інших країнах Євросоюзу вибори пройдуть в неділю.

У цілому в європейських виборах 2019 року візьмуть громадяни 28 країн, у тому числі Великобританія, яка ще не погодила процес свого виходу з ЄС. У країнах Євросоюзу налічується 426 млн виборців, що мають право взяти участь у цих виборах.