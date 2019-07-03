«Європейська Солідарність» вимагає, щоб ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Клюєв та Шарій наразі є кандидатами у депутати Верховної Ради

У політсилі наголошують, що Клюєв і Шарій п’ять останніх років не проживали в Україні

Партія Петра Порошенка «Європейська Солідарність» звернулася з відкритим листом до Центральної виборчої комісії з вимогою переглянути рішення про реєстрацію кандидатами в народні депутати України Андрія Клюєва та Анатолія Шарія.

Далі наводимо повний текст звернення політсили:

«Шановні члени Центральної виборчої комісії! Партія «Європейська Солідарність» вважає неприпустимою реєстрацію кандидатами в народні депутати України ексглави Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва та одіозного українофоба-пропагандиста Анатолія Шарія.

Очевидно, що Клюєв і Шарій п’ять останніх років не проживали в Україні. Достатньо перевірити в Інтернеті відкриті джерела для підтвердження того, що ці двоє ховалися від правосуддя за кордоном. У 2014 році Андрій Клюєв втік до Москви разом зі своїм патроном Януковичем. Крім того, проти ексглави АП була порушена кримінальна справа, а Генпрокуратура має затримати Клюєва у разі перетину держкордону України. Анатолій Шарій також знаходиться під слідством, він втік з країни у 2012 році і був оголошений у всеукраїнський розшук. Після цього постійно проживав у країнах Європи.

Їхня участь у виборах, як і одіозного заступника Генпрокурора Рината Кузьміна, є свідченням спроби реваншу та глибокого нехтування правом і здоровим глуздом.

Це вимога не лише нашої політичної сили, а й усього патріотичного українського суспільства, яке глибоко обурене рішенням ЦВК. Навіть окремі члени Комісії називали рішення про реєстрацію Клюєва та Шарія зрадою національних інтересів та зневагою до пам’яті загиблих героїв під час Революції Гідності та у боях проти російських окупантів.

Інформуємо вас, що представники «Європейської Солідарності» звернулися до Генеральної прокуратури, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби з вимогою негайно надати відомості про перебування цих осіб на території України, щоб отримати фактичні докази. Сподіваємося, що це дасть підстави для ЦВК скасувати рішення про їх реєстрацію кандидатами в депутати. Наша партія зробить все можливе, аби не допустити проросійського реваншу в Україні!».

Раніше стало відомо, що МВС звернулося до ЦВК з документами, які підтверджують, що Клюєв не жив останні 5 років в Україні, як того вимагає виборче законодавство. Нардеп Мустафа Найєм заявив сьогодні зранку, що Клюєва «мають зняти з виборів до полудня».

Додамо, що ввечері 2 липня у Києві на Майдані Незалежності пройшла акціяпісля рішень ЦВК про реєстрацію кандидатами в нардепи Андрія Клюєва і Анатолія Шарія.

Нагадаємо, волонтер та громадський активіст Роман Сініцин розмістив у соцмережі інформацію про те, що активісти вийдуть ввечері 2 липня на Майдан Незалежності у Києві на акцію протесту проти рішення ЦВК, яка зареєструвала кандидатами в депутати на вимогу суду російського пропагандиста Анатолія Шарія та соратника Януковича Андрія Клюєва.

До акції протесту на Майдані приєдналася команда п’ятого президента України Петра Порошенка.